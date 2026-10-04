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بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا؛

پرونده بیستمین دوره بازی‌های آسیایی بسته شد

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ به پایان رسید و کاروان ایران با ۱۹ طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز، در مجموع ۵۲ مدال، در رتبه ششم جدول ایستاد.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۲۷
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ایران

 

به گزارش تابناک؛ بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ با برگزاری آیین اختتامیه رسماً به کار خود پایان داد. شهرزاد خشنودزاده، ملی‌پوش جوجیتسوی بانوان، در این مراسم پرچم ایران را به نمایندگی از کاروان ورزشی کشورمان در دست داشت.

کاروان «فرشتگان میناب» با ۱۹ طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز، مجموع ۵۲ مدال و در رتبه ششم جدول مدالی از این دوره بازی‌ها بازگشت. 

پرونده بیستمین دوره بازی‌های آسیایی بسته شد

ایران در دوره قبل، هانگژو ۲۰۲۲، با ۱۳ طلا، ۲۱ نقره و ۲۰ برنز هفتم شده بود؛ یعنی این بار شش طلای بیشتر و یک پله صعود ثبت شد، 

 ورزش بانوان هم کارنامه‌ای درخشان داشت؛ از جمله طلای ساغر مرادی در تکواندو و کیمیا زارعی و زینب نوروزی در روئینگ، و نخستین مدال تاریخ وزنه‌برداری زنان ایران در بازی‌های آسیایی به نام ریحانه کریمی.

در جدول نهایی، چین قهرمان و ژاپن نایب‌قهرمان شد.

پرونده بیستمین دوره بازی‌های آسیایی بسته شد

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