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کد خبر: ۱۳۹۷۱۳۶
بازدید: ۲۰۷۳

عکس: پایانِ باشکوه کشتی آزاد در ناگویا

تیم ملی کشتی آزاد ایران در شب پایانی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، با کسب دو مدال طلای ارزشمند توسط یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا، پایانی طوفانی را رقم زد. امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم با شکست دادن قهرمان المپیک و قهرمان جهان، مقتدرانه بر سکوی نخست ایستاد و آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم با جشنواره‌ای از فنون و امتیازات عالی، رقبای خود را یکی پس از دیگری در هم کوبید تا شب درخشانِ کشتی ایران در ژاپن تکمیل شود

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی کشتی آزادی یونس امامی امیرعلی آذرپیرا بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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