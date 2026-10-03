عکس: پایانِ باشکوه کشتی آزاد در ناگویا

تیم ملی کشتی آزاد ایران در شب پایانی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، با کسب دو مدال طلای ارزشمند توسط یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا، پایانی طوفانی را رقم زد. امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم با شکست دادن قهرمان المپیک و قهرمان جهان، مقتدرانه بر سکوی نخست ایستاد و آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم با جشنواره‌ای از فنون و امتیازات عالی، رقبای خود را یکی پس از دیگری در هم کوبید تا شب درخشانِ کشتی ایران در ژاپن تکمیل شود