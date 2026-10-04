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حاجی‌بابایی: مذاکرات با آمریکا در جریان است

حمیدرضا حاجی‌بابایی گفت مذاکرات ایران و آمریکا در جریان است، اما رسیدن به جمع‌بندی در گرو تقویت موضع قدرت و اقتدار ایران است.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۲۶
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1399 بازدید
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۳
حاجی بابایی

به گزارش تابناک؛ حاجی‌بابایی تاکید کرد: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر مذاکرات با آمریکا ادامه دارد، اما برای رسیدن به نتیجهٔ نهایی باید از قدرت بالایی برخوردار باشیم.

حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا گفت: واقعیت این است که یک نکته کلیدی و اساسی در رابطه با مذاکرات ایران و آمریکا وجود دارد و آن این است که تاکنون به دلیل رویکرد طرف آمریکایی موفقیت‌آمیز نبوده است. هیچ‌وقت مذاکرات ما با آمریکایی‌ها موفقیت‌آمیز نبوده و دلیل آن این است که آمریکایی‌ها صادقانه با ما مذاکره نمی‌کنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ‌وقت ما با آمریکا به تفاهم نخواهیم رسید اظهار کرد: یعنی اینکه از نزدیک بنشینیم، ما صد درصد راضی باشیم و آمریکا هم صد درصد راضی باشد هیچ گاه محقق نخواهد شد. اکنون در واقع مذاکرات انجام می‌پذیرد. اما برای اینکه به یک جمع بندی برسیم، لازمه آن این است که از یک قدرت بالا برخوردار باشیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا وقتی ما از موضع قدرت و اقتدار با آمریکا حرف نزنیم، آمریکا همین روند خودش را ادامه خواهد داد.

نیرو‌های مسلح ما، دولتمردان ما و کسانی که دارند مذاکره می‌کنند، هرچقدر مواضع خودشان را قدرتمندتر کنند، به‌ویژه در تنگه هرمز، هرچقدر ما قدرتمندتر باشیم، قطعاً آمریکا بیشتر تن به مطالبات ما خواهد داد.

منبع: ایسنا

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حاجی بابایی آمریکا مذاکره
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
8
5
پاسخ
مانمیزاریم مذاکره کنید،بامذاکره هیچ فرقی در زندگی مردم ایجاد نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
1
4
پاسخ
مذاکره میکنیددلار وسکه پرواز کرده وبورس دارید نابود میکنید این کمک به تولید نیست
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
2
1
پاسخ
مذاکرات ؟؟؟!!!
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