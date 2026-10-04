حمیدرضا حاجی‌بابایی گفت مذاکرات ایران و آمریکا در جریان است، اما رسیدن به جمع‌بندی در گرو تقویت موضع قدرت و اقتدار ایران است.

به گزارش تابناک؛ حاجی‌بابایی تاکید کرد: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر مذاکرات با آمریکا ادامه دارد، اما برای رسیدن به نتیجهٔ نهایی باید از قدرت بالایی برخوردار باشیم.

حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا گفت: واقعیت این است که یک نکته کلیدی و اساسی در رابطه با مذاکرات ایران و آمریکا وجود دارد و آن این است که تاکنون به دلیل رویکرد طرف آمریکایی موفقیت‌آمیز نبوده است. هیچ‌وقت مذاکرات ما با آمریکایی‌ها موفقیت‌آمیز نبوده و دلیل آن این است که آمریکایی‌ها صادقانه با ما مذاکره نمی‌کنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ‌وقت ما با آمریکا به تفاهم نخواهیم رسید اظهار کرد: یعنی اینکه از نزدیک بنشینیم، ما صد درصد راضی باشیم و آمریکا هم صد درصد راضی باشد هیچ گاه محقق نخواهد شد. اکنون در واقع مذاکرات انجام می‌پذیرد. اما برای اینکه به یک جمع بندی برسیم، لازمه آن این است که از یک قدرت بالا برخوردار باشیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا وقتی ما از موضع قدرت و اقتدار با آمریکا حرف نزنیم، آمریکا همین روند خودش را ادامه خواهد داد.

نیرو‌های مسلح ما، دولتمردان ما و کسانی که دارند مذاکره می‌کنند، هرچقدر مواضع خودشان را قدرتمندتر کنند، به‌ویژه در تنگه هرمز، هرچقدر ما قدرتمندتر باشیم، قطعاً آمریکا بیشتر تن به مطالبات ما خواهد داد.

منبع: ایسنا