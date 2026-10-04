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هشدار صریح تهران به همسایگان

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: کشورهای منطقه به هیچ عنوان اجازه ندهند امکاناتشان مورد سوءاستفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار بگیرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۹۶
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اسماعیل بقایی

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (یکشنبه) ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت.

این دیپلمات ارشد ایرانی به حضور ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره حضور نتانیاهو در امارات متحده عربی بیان کرد: توصیه ما به همه کشورهای همسایه این است که حق همسایگی را به جا بیاورند.

وی افزود: ما پایبند به اصل حسن همجواری هستیم و انتظار داریم کشورهای همسایه اجازه ندهند قلمرو و امکاناتشان مورد سوءاستفاده طرف‌هایی قرار بگیرد که هیچ ارزشی برای رفاه کشورهای منطقه قائل نیستند.


بقائی گفت: گله مندی خود را اعلام کردیم.

وی افزود: این مطالبه ای است که از هر فرصتی استفاده و بیان می‌کنیم.

این دیپلمات ارشد ایرانی خاطرنشان کرد: آزادی تعدادی از هموطنان ایرانی در امارات که دیشب انجام شد برای ما ارزشمند است و جا دارد از مقامات اماراتی به خاطر همکاری در این خصوص تشکر کنیم. این از موضوعاتی بود که در حاشیه مجمع عمومی با طرف اماراتی مطرح شد.

وی گفت: سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از امکانات کشورهای منطقه  برای ناامن سازی منطقه حتما باید مورد توجه ویژه کشورهای منطقه قرار بگیرد و نباید به هیچ عنوان اجازه بدهند امکاناتشان مورد سوءاستفاده آمریکا و این رژیم قرار بگیرد.

سخنگوی وزارت خارجه درباره ادعای مطرح شده مبنی بر اخراج دو دیپلمات ایرانی از نیویورک اظهار داشت: به نظرم دنبال دستاوردسازی هستند با دروغ.

وی گفت: آنچه ادعا کردند کذب محض است. سفر ما و هم ورود و هم خروج ما به آمریکا از ابتدا اطلاع رسانی می‌شود. مشخص بود وزیر چه تاریخی نیویورک را ترک می‌کنند. یکی از دیپلمات‌های ما قرار بود برای انجام وظایفش در نیویورک بماند به خاطر فشارهایی که وارد کردند نیویورک را ترک کرد.

بقائی ادامه داد: اصلا افتخاری ندارد که آمریکا جار بزند در خصوص نقض عهد و ثابت می‌کند که میزبان شایسته‌ای برای سازمان ملل نیستند.

وی گفت: گویا آمریکا بعد از اینکه موفق نشد در ممانعت از شرکت هیأت ایرانی در سازمان ملل و نتوانستند برنامه خود را برای القای انزوای ایران محقق کنند به این خبرسازی‌های سخیف رو آوردند که ارزش پردازش هم ندارد.

این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به پرسشی درباره پاسخ آمریکا به طرح هفت روزه ایران و مطالب منتشر شده در رسانه‌ها گفت: مواضع ما در همان توقف کوتاه در دوحه در مسیر برگشت به طرف میانجی منعکش شد. پیشنهادات آمریکا کم و بیش در راستای مواضع قبلی‌شان است و راجع به مباحث هسته‌ای است. صراحتا اعلام کردیم تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز است و امن سازی تنگه هرمز و یا بازگرداندن امنیت به این آبراه مستلزم برداشتن گام‌های مشخص از سوی طرف آمریکایی است.


وی گفت: توقف اخلال در دریانوردی ایران و ... صریح قبلا در چارچوب تفاهم 28 خرداد درج شده بود.
بقائی ادامه داد: تحریم‌هایی که آمریکا در این مدت اعمال کرده باید رفع شود.


وی افزود: در همان نشست ملاحظات ما پاسخ داده شد و درباره برخی جزییات بررسی‌ها را انجام و نکات تکمیلی را به طرف مقابل منعکس خواهیم کرد.
منبع: فارس

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اسماعیل بقایی آمریکا اروپا آسیا سازمان ملل نتانیاهو امارات کشورهای همسایه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
3
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