تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد

یک منبع آگاه از تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل و از طریق ابوظبی خبر داده است.

به گزارش «تابناک»، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه ۱۲ مهر در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت: در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل تقریبا با همه مسولان کشور‌های حاشیه خلیج فارس رایزنی انجام شد. آزادی تعدادی از هموطنان ایرانی در امارات که دیشب (شنبه 11 مهر) انجام شد برای ما ارزشمند است و جا دارد از مقامات اماراتی هم در خصوص آزادی تعدادی از هم وطنان از زندان تشکر می‌کنیم. این اقدامی بود که در حاشیه مجمع عمومی در رابطه با آن رایزنی شد.

با وجود این، یک منبع آگاه به تابناک اعلام کرد امارات از طریق ابوظبی، ۴ نفر از افراد ایرانی که در بازداشت امارات بوده‌اند را به اسرائیل تحویل داده است.

به گفته این منبع، این افراد گزینش شده و تحویل رژیم صهیونیستی شده اند. به نظر می رسد، اماراتی ها در حال یک خیانت جدی به ایران هستند که این در اقدامات آنها قابل ملاحظه ست.

پروفسور «جفری ساکس» استاد دانشگاه کلمبیا آمریکا و از مدیران ارشد سازمان ملل نیز روز گذشته در گفت و گو با گروه بین الملل «تابناک»، گفته بود که امارات به متحد اسرائیل و ایالات متحده تبدیل شده است و بنابراین با هدف سرنگونی دولت ایران، در کنار آن دو قرار می‌گیرد.

تحرکات اخیر امارات و اسرائیل علیه ایران

به گزارش تابناک، اخیرا نیز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امارات سفر کرده بود و بر خلاف روال گذشته این سفر از سوی ابوظبی نیز علنی شد.

علنی کردن سفر، به منظور علنی کردن همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی امارات با اسرائیل و نوعی ارسال پیام به ایران بود.

دیدار اصلی نتانیاهو با محمد بن زاید، رئیس امارات متحده عربی بود و محور اصلی گفت‌و‌گو‌ها موضوع ایران و بررسی سناریو‌های مختلف امنیتی عنوان شده است.

در این سفر، رومان گوفمن (رئیس موساد)، شموئیل بنعزرا (مشاور امنیت ملی) و همسر نتانیاهو، سارا نتانیاهو، او را همراهی می‌کردند.

همچنین در حادثه هواپیمای فلای دبی (پرواز FZ۱۰۷۳) در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) در مسیر دبی به تل‌آویو که کمک‌خلبان به خلبان حمله کرد و تلاش کرد کنترل هواپیما را به دست بگیرد، اسرائیل تلاش کرد آنرا به ایران نسبت دهد.

علیرغم احتیاط اولیه ولی بعدا امارات نیز این حادثه را همراستا با اسرائیل تروریستی اعلام کرد و نتانیاهو با رئیس امارات نیز در خصوص آن تلفنی گفت‌و‌گو کرد.