به گزارش تابناک؛ پس از آنکه دیروز (یکشنبه) ۱۶ آذرماه سخنگوی وزارت امور خارجه اسماعیل بقائی از سفر مسعود پزشکیان به قزاقستان و ترکمنستان خبر داد، مجتبی روزبهانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان امروز (دوشنبه) ۱۷ آذرماه اعلام کرد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور در روزهای آینده به ترکمنستان سفر خواهد کرد.

همچنین سفارت ایران در قزاقستان هم امروز اعلام کرد که به دعوت قاسم ژومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، در تاریخ ۱۹ و ۲۰ آذر ۱۴۰۴ به‌منظور انجام سفر رسمی دوجانبه به جمهوری قزاقستان عزیمت خواهد کرد و در این سفر، هیأت عالی‌رتبه سیاسی و همچنین هیأتی از تجار و فعالان اقتصادی رئیس‌جمهور را همراهی خواهند کرد.

همچنین قرار است اسناد مهم همکاری دوجانبه بین دو کشور در سطوح عالی به امضا برسد.

۲۷ آبان‌ماه سیدعباس عراقچی در اجلاس استانداران ساحلی کشورهای ساحلی دریای خزر در رشت از سفر رئیس‌جمهور به این دو کشور خبر داد و گفت که ظرف یک ماه آینده رئیس‌جمهور به قزاقستان و ترکمنستان سفر می‌کند.

این نخستین سفر پزشکیان به قزاقستان است. سفری که در پاسخ به دعوت ۱۵ خردادماه سال‌جاری قاسم جومارت توکایف رئیس‌ جمهور قزاقستان انجام می‌شود. آنگونه که پیش از این معاون وزیر امور خارجه سعید خطیب‌زاده گفته بود بیش از ۲۰ سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و کشاورزی بین دو کشور در این سفر آماده امضا است.

پزشکیان مهر سال گذشته هم برای شرکت در مراسم بزرگداشت سیصدمین سالگرد «مختومقلی فراغی» شاعر ترکمن و همچنین شرکت در همایش بین‌المللی «ارتباط متقابل زمان‌ها و تمدن‌ها - مبنای صلح و توسعه» به ترکمنستان سفر و در حاشیه آن با رئیس‌جمهور ترکمنستان، ازبکستان و روسیه دیدار کرده بود.

منبع: فارس