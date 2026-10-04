فرهادی به آمریکا: چه کسی از شما خواسته نجاتمان دهید؟

اصغر فرهادی گفت: چه کسی از شما آمریکایی‌ها خواسته ما را نجات دهید؟ این یک نگاه از بالا به پایین است!

به گزارش تابناک؛ اصغر فرهادی در جشنواره ریو به آمریکایی‌ها گفت: مردم می‌توانند خودشان را نجات دهند.

صحبت‌های شب گذشته (شنبه ۱۱ مهر) اصغر فرهادی در جشنواره ریو از این جهت اهمیت دارد که بدانیم اینکه آمریکا می‌خواهد ایران یا به قول خود او کوبا و دیگر کشور‌ها را نجات دهد، دروغی بسیار بزرگ است و به تعبیر فرهادی نیازی نیست آمریکا به فکر نجات ما باشد چون، «خودمان مسائل خودمان را حل می‌کنیم»

این؛ حرفی وطن‌دوستانه است که انتظار بیان آن در روز‌های جنگ از جامعه هنری چیز زیادی نیست و حالا فرهادی با صراحت آن را بیان کرده که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

فرهادی درباره آرگو: این فیلم کاملاً هالیوودی است

فرهادی به بهانه حضور در این جشنواره برزیلی و اکران فیلم جدیدش «داستان‌های موازی» که در فرانسه ساخته، مسترکلاس و گفتگوی سینمایی داشته است. او در نشستی که درباره سینمای خود با حضور علاقمندان سینما برگزار کرده، با مجری نشست درباره جامعه و سیاست و نسبت آن با سینما و رسانه صحبت کرد.

کارگردان اسکارگرفته ایران در خلال صحبت‌های خود با هوشیاری درباره سوال مجری که نگاهش درباره فیلم «آرگو» (که یک‌سال بعد از آن‌که «جدایی نادر از سیمین» اسکار گرفت، جایزه اسکار بهترین فیلم را به دست آورد) پاسخ داد: این فیلم کاملاً هالیوودی است.

مجری در ادامه تلاش کرد فرهادی را وادار به واکنش درباره ایران کند و گفت: فیلم «آرگو» ایران را چنان به تصویر می‌کشد که گویی «در جهنم هستید».

آرگو که فیلمی درباره تلاش‌های گروهی برای خارج کردن جاسوس‌های آمریکایی در سفارت آمریکا در اوایل انقلاب است یک فیلم سیاسی ضدایرانی است و اسم فیلم را هم به‌عنوان بهترین فیلم اسکار آن‌سال، همسر اوباما اعلام کرد که به نوعی کنش سیاسی برجسته و روشن دولت وقت آمریکا علیه ایران بود.

فرهادی: آمریکایی‌ها دنیا را از بالا به پایین نگاه می‌کنند

اما فرهادی در پاسخ مجری نشست گفت اتفاقاً مشکل همین فیلم‌ها و برخی از مردم آمریکا همین است که «دنیا را از بالا به پایین نگاه می‌کنند. یک روز باید از آنها بپرسید: چرا احساس می‌کنید شما بالا هستید و ما پایین؟ نمی‌فهمم این خودبزرگ‌بینی از کجا می‌آید که فکر می‌کنند در جایگاه بالاتری قرار دارند.» او گفت: «این فیلم‌ها عمیق نیستند و برای تجارت و پول ساخته می‌شوند».

او توضیح داد: «در چنین فیلم‌هایی همیشه یک مرد سفیدپوست آمریکایی وجود دارد که دیگران را نجات می‌دهد. سؤال من این است: چرا؟ چرا یک آمریکایی باید به کوبا یا ایران برود تا مردم را نجات دهد؟ مردم می‌دانند که می‌توانند خودشان را نجات دهند. چه کسی از شما خواسته بیایید و ما را نجات دهید؟»

این کارگردان ایرانی سپس به ادعای آمریکایی‌ها درباره برخورداری از دموکراسی اشاره کرد و گفت: «شما دموکراسی ندارید. این یک دروغ است.»

فرهادی که چند ماه قبل زمانی‌که رئیس جمهور آمریکا ایران را تهدید به نابودی تمدنی کرده بود، از سینماگران دنیا خواست علیه این اقدام وحشیانه موضع بگیرند.

اصغر فرهادی و یادداشتی خطاب به سینماگران سراسرجهان

حال او با تفسیر ماهیت و حقیقت آمریکا می‌گوید آمریکای واقعی آن‌چه که می‌بینیم نیست، بلکه تصویر واقعی آمریکا، در زندان‌های آنجا است. او درباره تجربه چندسال پیشِ اقامتش در آمریکا و کار روی پروژه‌ای سینمایی، گفت در مرحله تحقیق برای آن پروژه به زندان‌های سان‌فرانسیسکو سفر کرده بود تا با مردانی که در زندان بودند گفت‌و‌گو کند، و اضافه کرد: «با افرادی در زندان ملاقات کردم که سیاه‌پوست بودند یا از کشور‌های دیگر آمده بودند. آمریکای واقعی آنجا بود، اما مردم جهان آن بخش از ایالات متحده را نمی‌بینند.»

فرهادی ادامه داد: «وقتی احساس می‌کنند در جایگاه بالاتری هستند و فکر می‌کنند دیگران باید مثل آنها باشند، با این مسئله مشکل دارم. حتی اگر نیت‌شان خیر باشد و بخواهند با شما مهربان باشند، باز هم آرزو می‌کنند که روزی شبیه آنها شوید. اما نه، من نمی‌خواهم.»

نکته مهم درباره صحبت‌های فرهادی توجه او به این مسأله است که در ایامی که به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ختم شد، برخی از آمریکا درخواست نجات و کمک کرده بودند و ترامپ نیز عامدانه توییت می‌زد که کمک در راه است!

صحبت‌های فرهادی برای آن بخش از مردم ایران و از قضا علاقمند به سینما مهم است که با ماهیت آمریکا و هالیوود آشنا شوند؛ جایی که دموکراسی دروغین دارد و درحالی که خودش گرفتار مشکلات سیاسی و اجتماعی شدید است می‌خواهد مردم ایران را نجات دهد!

حرف‌های فرهادی که آثار خاطره‌سازی در تلویزیون دارد، گویای آن هستند که او نیز به تعبیر شعر محسن چاووشی «علاج در وطن» را چاره حل مشکلات می‌داند نه در دستان آمریکا با فیلم‌های دروغین و متزورانه‌اش.

فرهادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش نیز اعلام کرد فیلم بعدی‌اش که به زبان فارسی، اما خارج از کشور است، بی‌تاثیر از جنگ آمریکا با ایران و فلسطین نخواهد بود.

منبع: تسنیم