En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

چرخش عجیب عربستان به سمت تل‌آویو!

عربستان سعودی و اسرائیل در تلاش برای متوقف کردن حملات مستمر نیروهای یمنی، روابط خود را از طریق کارزاری محرمانه تقویت و ریاض عملاً به سمت شکل‌دهی یک ائتلاف راهبردی پنهانی با تل‌آویو حرکت کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۹۴
| |
2 بازدید
عربستان و آمریکا

به گزارش تابناک؛ شبکه  المیادین گزارش داد که عربستان سعودی و اسرائیل در تلاشی شتاب‌زده برای متوقف کردن حملات مستمر نیروهای یمنی، روابط خود را در چارچوب یک کارزار مشترک و محرمانه گسترش داده‌اند.

این وب‌سایت همچنین اعلام کرد که عربستان سعودی عملاً به سمت ایجاد یک ائتلاف راهبردی محرمانه با اسرائیل حرکت کرده است.

بر اساس این گزارش، یکی از پیامدهای برجسته همکاری عربستان و رژیم اشغالگر، افزایش چشمگیر شمار کشتارهایی است که غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد.

این شبکه در ادامه، تسلط اخیر نیروهای مسلح یمن بر سواحل تنگه باب‌المندب را تهدیدی برای هر دو طرف، یعنی تل‌آویو و ریاض، توصیف کرد.
منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
عربستان و آمریکا یمن عربستان آمریکا اسرائیل همکاری عربستان و اسرائیل
«نجلا بودن» و «فاطمه المنصوری»؛ دو زن عربی که نخست‌وزیر شدند
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
آیا اسرائیل و ترکیه بر سر سوریه وارد جنگ می‌شوند؟/ اسرائیل فضای هوایی سوریه را «عملاً بی‌صاحب» کرده است
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اسراییل برای مقابله با یمن به کمک عربستان آمد
انصارالله: یمن ۱۲ سال تجربه مقابله با متجاوزان را دارد
آمریکا در یک قدمی حمله به حوثی‌ها عقب کشید
افشای جزئیات هماهنگی امنیتی عربستان با موساد
هشدار یمن خطاب به آمریکا درباره عربستان
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
زبان بدن محسن رضایی در مواجهه با شاهین مصطفی
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!
تصاویر تازه از بمباران ایران؛ اطراف بیت رهبری است؟
دختران موسوی و رسایی؛ دو روایت متفاوت از قانون / ایستادگی در برابر حکم از دو مسیر
فواید خوردن انگور ناشتا
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
عده‌ای منتظر سقوط دولت هستند/ خاتمی با رهبر شهید زاویه داشت اما حمایت ‎‌شد/ رسانه ملی با وضعیت کنونی قابل ادامه نیست/برخی دنبال سلبریتی‌زدایی از صداوسیما بودند!
طرز تهیه کله پاچه برای صبحانه جمعه
بدرالسادات عراقچی، خواهر وزیر امور خارجه درگذشت
لحظات تمسخر کودک ایرانی در تلویزیون ترکیه
ویدیوی جنجالی از صداوسیما در رسانه‌های اسرائیل
لحظات ازدواج دختر 9 ساله با مرد 50 ساله
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف
سرعت عجیب حذف ورزشکار ایرانی در بازیهای آسیایی
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۸ نظر)
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۹۸ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۴ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۳ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۶۹ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۰ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۶۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۵۹ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005rTO
tabnak.ir/005rTO