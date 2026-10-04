عربستان سعودی و اسرائیل در تلاش برای متوقف کردن حملات مستمر نیروهای یمنی، روابط خود را از طریق کارزاری محرمانه تقویت و ریاض عملاً به سمت شکل‌دهی یک ائتلاف راهبردی پنهانی با تل‌آویو حرکت کرده است.

به گزارش تابناک؛ شبکه المیادین گزارش داد که عربستان سعودی و اسرائیل در تلاشی شتاب‌زده برای متوقف کردن حملات مستمر نیروهای یمنی، روابط خود را در چارچوب یک کارزار مشترک و محرمانه گسترش داده‌اند.

این وب‌سایت همچنین اعلام کرد که عربستان سعودی عملاً به سمت ایجاد یک ائتلاف راهبردی محرمانه با اسرائیل حرکت کرده است.

بر اساس این گزارش، یکی از پیامدهای برجسته همکاری عربستان و رژیم اشغالگر، افزایش چشمگیر شمار کشتارهایی است که غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد.

این شبکه در ادامه، تسلط اخیر نیروهای مسلح یمن بر سواحل تنگه باب‌المندب را تهدیدی برای هر دو طرف، یعنی تل‌آویو و ریاض، توصیف کرد.

منبع: فارس