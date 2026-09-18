En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

افشای جزئیات هماهنگی امنیتی عربستان با موساد

یک منبع فلسطینی جزئیات جلسه محرمانه اطلاعاتی برگزار شده در امان، پایتخت اردن را فاش کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۲۰
| |
1251 بازدید

به گزارش تابناک، این منبع امنیتی گفت در این جلسه، یک هیئت عالی رتبه امنیتی و نظامی سعودی با رهبران موساد و اطلاعات نظامی اسرائیل (امان) گرد هم آمدند تا از آنها درخواست حمایت امنیتی برای مقابله با عملیات انجام شده توسط جنبش انصارالله علیه عربستان سعودی کنند.

این منبع به المعلومه گفت: «هیئت سعودی که در یک سفر اعلام نشده وارد اردن شد، شامل سه شخصیت برجسته بود: یک دیپلمات و دو مقام از فرماندهی دفاع هوایی عربستان و اطلاعات نظامی.»

این منبع افزود: «این جلسه تحت نظارت و هماهنگی فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) و پس از شکست سیستم‌های رهگیری در محدود کردن اثربخشی موشک‌ها و پهپادهای یمنی که معادلات بازدارندگی جدیدی را در منطقه تحمیل کرده‌اند، برگزار شد.»

او افزود که «این مذاکرات بر درخواست ریاض برای حمایت اطلاعاتی فوری از رژیم صهیونیستی، از جمله ارائه داده‌ها و تصاویر زنده از شبکه ماهواره‌ای برای رصد سکوهای پرتاب موشک بالستیک و سایت‌های آماده‌سازی پهپاد متعلق به نیروهای یمنی در ساحل غربی و مناطق داخلی متمرکز بود».

اشتراک گذاری
برچسب ها
عربستان اسرائیل موساد یمن
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی
عکس: خواننده لس انجلسی در جبهه!
عکس: لیست لوازم شخصی اولین رئیس صداسیما بعد از اعدام!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رویترز: عربستان به ایران و چین متوسل شد
افشای دروغ سعودی‌ها در سناریوی ساختگی علیه مکه
پیشنهاد جدید عربستان به انصارالله یمن
درخواست عربستان از انگلیس برای حمله به انصارالله یمن
مأموریت فوری السیسی به عربستان!
چرا عربستان کمک اسرائیل برای جنگ با انصارالله یمن را نمی‌پذیرد؟/ نیرو‌های وابسته به عربستان فروپاشیده‌اند
عربستان به دنبال نابودی کامل یمن بود
اسراییل برای مقابله با یمن به کمک عربستان آمد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۵۹ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۲۰۲ نظر)
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۷۸ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۲ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۹ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qsi
tabnak.ir/005qsi