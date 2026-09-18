افشای جزئیات هماهنگی امنیتی عربستان با موساد

به گزارش تابناک، این منبع امنیتی گفت در این جلسه، یک هیئت عالی رتبه امنیتی و نظامی سعودی با رهبران موساد و اطلاعات نظامی اسرائیل (امان) گرد هم آمدند تا از آنها درخواست حمایت امنیتی برای مقابله با عملیات انجام شده توسط جنبش انصارالله علیه عربستان سعودی کنند.

این منبع به المعلومه گفت: «هیئت سعودی که در یک سفر اعلام نشده وارد اردن شد، شامل سه شخصیت برجسته بود: یک دیپلمات و دو مقام از فرماندهی دفاع هوایی عربستان و اطلاعات نظامی.»

این منبع افزود: «این جلسه تحت نظارت و هماهنگی فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) و پس از شکست سیستم‌های رهگیری در محدود کردن اثربخشی موشک‌ها و پهپادهای یمنی که معادلات بازدارندگی جدیدی را در منطقه تحمیل کرده‌اند، برگزار شد.»

او افزود که «این مذاکرات بر درخواست ریاض برای حمایت اطلاعاتی فوری از رژیم صهیونیستی، از جمله ارائه داده‌ها و تصاویر زنده از شبکه ماهواره‌ای برای رصد سکوهای پرتاب موشک بالستیک و سایت‌های آماده‌سازی پهپاد متعلق به نیروهای یمنی در ساحل غربی و مناطق داخلی متمرکز بود».