عربستان سعودی با همراهی نیرو‌های وابسته به خود در حال آماده‌سازی یک «ضدحمله بزرگ» علیه جنبش انصارالله است؛ با این حال، آمریکا بار دیگر درخواست ریاض برای مشارکت در حملات علیه یمن را رد کرده است.

به گزارش تابناک؛ عربستان سعودی طی چند هفته گذشته مشغول تدوین طرح نظامی این عملیات بوده و رهبری این کشور نیز چند روز پیش با اجرای آن موافقت کرده است. با این حال، واشنگتن برای دومین بار طی هفته‌های اخیر درخواست ریاض برای مشارکت در عملیات و انجام حملات هوایی علیه مواضع انصارالله را رد کرده است.

یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، در عین حال گفته است موضع واشنگتن قطعی نیست و «اگر عملیات با مشکل مواجه شود»، احتمال تغییر آن وجود دارد.

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آکسیوس همچنین گزارش داده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته تا آستانه صدور دستور حمله به حوثی‌ها پیش رفت، اما در نهایت تصمیم گرفت فعلاً از اجرای حمله خودداری کند.

بر اساس این گزارش، فرماندهی مرکزی آمریکا نیز با مشارکت مستقیم این کشور در درگیری‌ها مخالفت کرده است.

با وجود این، واشنگتن همچنان از عربستان حمایت می‌کند. یک مقام آمریکایی گفته است آمریکا در حال ارائه «هرگونه کمک به جز مشارکت مستقیم در نبرد» به ریاض است که عمدتاً شامل اطلاعات و داده‌های مربوط به تعیین اهداف می‌شود.

این مقام افزود که آمریکا تاکنون اطلاعات مربوط به بیش از ۲۰۰ هدف متعلق به حوثی‌ها را در اختیار عربستان قرار داده است تا نیروهای سعودی آنها را هدف قرار دهند.

عربستان به دنبال بازپس‌گیری ابتکار از دست رفته

بر اساس گزارش آکسیوس، برنامه ضدحمله عربستان پس از تشدید حملات انصارالله علیه منافع سعودی در حال نهایی شدن است. ریاض اکنون در تلاش است با اتکا به نیروهای مورد حمایت خود و پشتیبانی اطلاعاتی آمریکا، ابتکار عمل نظامی را در برابر انصارالله به دست گیرد.

منبع: فارس