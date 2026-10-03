En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

آمریکا در یک قدمی حمله به حوثی‌ها عقب کشید

عربستان سعودی با همراهی نیرو‌های وابسته به خود در حال آماده‌سازی یک «ضدحمله بزرگ» علیه جنبش انصارالله است؛ با این حال، آمریکا بار دیگر درخواست ریاض برای مشارکت در حملات علیه یمن را رد کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۴۴
| |
1688 بازدید
عربستان و آمریکا

به گزارش تابناک؛ عربستان سعودی طی چند هفته گذشته مشغول تدوین طرح نظامی این عملیات بوده و رهبری این کشور نیز چند روز پیش با اجرای آن موافقت کرده است. با این حال، واشنگتن برای دومین بار طی هفته‌های اخیر درخواست ریاض برای مشارکت در عملیات و انجام حملات هوایی علیه مواضع انصارالله را رد کرده است.

یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، در عین حال گفته است موضع واشنگتن قطعی نیست و «اگر عملیات با مشکل مواجه شود»، احتمال تغییر آن وجود دارد.

بیشتر بخوانید

 آماده باش نظامی عربستان برای حمله گسترده به یمن 
 حمایت ترامپ از حملات عربستان به یمن! 

آکسیوس همچنین گزارش داده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته تا آستانه صدور دستور حمله به حوثی‌ها پیش رفت، اما در نهایت تصمیم گرفت فعلاً از اجرای حمله خودداری کند.

بر اساس این گزارش، فرماندهی مرکزی آمریکا نیز با مشارکت مستقیم این کشور در درگیری‌ها مخالفت کرده است.
با وجود این، واشنگتن همچنان از عربستان حمایت می‌کند. یک مقام آمریکایی گفته است آمریکا در حال ارائه «هرگونه کمک به جز مشارکت مستقیم در نبرد» به ریاض است که عمدتاً شامل اطلاعات و داده‌های مربوط به تعیین اهداف می‌شود.

این مقام افزود که آمریکا تاکنون اطلاعات مربوط به بیش از ۲۰۰ هدف متعلق به حوثی‌ها را در اختیار عربستان قرار داده است تا نیروهای سعودی آنها را هدف قرار دهند.

عربستان به دنبال بازپس‌گیری ابتکار از دست رفته

بر اساس گزارش آکسیوس، برنامه ضدحمله عربستان پس از تشدید حملات انصارالله علیه منافع سعودی در حال نهایی شدن است. ریاض اکنون در تلاش است با اتکا به نیروهای مورد حمایت خود و پشتیبانی اطلاعاتی آمریکا، ابتکار عمل نظامی را در برابر انصارالله به دست گیرد.
منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
عربستان و آمریکا عربستان یمن حوثی ها ترامپ حمله به یمن
آیا اسرائیل و ترکیه بر سر سوریه وارد جنگ می‌شوند؟/ اسرائیل فضای هوایی سوریه را «عملاً بی‌صاحب» کرده است
کارگردان زن به دنبال بستن پرونده جنجالی الناز شاکردوست
قریش امروز: قبیله‌ای که نامش مانده و سازمانش پراکنده شده است
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عربستان برای حمله بزرگ آماده می‌شود
ترامپ برای ایران و یمن چه در سر دارد؟
حملات موشکی عربستان به یمن
حمایت ترامپ از حملات عربستان به یمن!
آماده باش نظامی عربستان برای حمله گسترده به یمن
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
فیفادی خبرساز با زیدان، مسی، رونالدو، کی‌روش و قلعه‌نویی؛ فرانسه - ایتالیا پس از ۲۰ سال
سبزپوشی کم‌رمق بورس زیر سایه ۵۱۱ نماد منفی/ کاهش ارزش دلاری بازار سهام به زیر ۱۰۰ میلیارد دلار
معرفی نماینده ایران برای اسکار ۲۰۲۷
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف
قیمت خودرو در بازار امروز 11 مهرماه
جزئیات بازگشت و خاکسپاری پیکر سیروس ابراهیم‌زاده
بارقه‌های التیام زخم‌های گردشگری تهران از جنگ / یک واگذاری عجیب، یک شرکت جدید
اعطای نشان نظامی به خلبانان حمله به ایران
آیا اسرائیل و ترکیه بر سر سوریه وارد جنگ می‌شوند؟/ اسرائیل فضای هوایی سوریه را «عملاً بی‌صاحب» کرده است
ویدیوی رپ کردن یک کودک در تجمع شبانه
تصاویر جدید از کمک‌خلبان فلای دبی
جزئیات تیراندازی مقابل دادگستری مهاباد
جزئیات تکان‌دهنده از درگیری خلبانان فلای‌دبی
مسابقه اعراب خلیج فارس برای تولید پهپاد؛ پهپاد‌های آمریکایی بهتر است یا اوکراینی؟
طلای دوم تکواندو ایران بر گردن آرین سلیمی
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۱ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۶۲ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۶۰ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
سوپر انقلابی‌ها در آزمون سخت حکم رسایی / آنچه برای دیگران تجویز می‌کردید را بپذیرید!  (۵۱ نظر)
توجیه خواهر پژمان جمشیدی درباره رفتارش  (۴۹ نظر)
میثم نیلی سران سه قوه را به «کودتا» متهم کرد  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005rQy
tabnak.ir/005rQy