دوستی ترامپ و کیم با طعم بمب اتم!

دونالد ترامپ پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ضمن تاکید بر اهمیت حفظ روابط حسنه با رهبران کشور‌های دارای تسلیحات هسته‌ای، گفت که با کیم جونگ‌اون، رهبر کره شمالی رابطه بسیار خوبی دارد.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این سخنرانی ضمن اشاره به روابط خود با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین از مناسباتش با رهبران قدرت‌های بزرگ دفاع کرد.

ترامپ همچنین ادامه داد: «من با کیم جونگ‌اون رابطه بسیار خوبی دارم. آیا خوب نیست که با رهبران کشورهای بزرگ، کشورهای بزرگ دارای سلاح هسته‌ای، رابطه خوبی داشته باشیم؟»

ترامپ در ماه اوت ابراز امیدواری کرده بود که اواخر سال جاری با رهبر کره شمالی دیدار کند؛ سخنانی که گمانه‌زنی‌ها را درباره تلاش او برای احیای دیپلماسی شخصی‌اش با کیم جونگ اون تقویت کرد و نشان دهنده دیپلماسی‌ای است که پیشتر به سه دیدار دوجانبه و حضوری منجر شده بود.

یکی از سخنگوهای وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ترامپ مذاکره با کره شمالی را به عنوان یک «امتیازدهی» تلقی نمی‌کند و چنانچه تعامل با پیونگ‌یانگ در راستای منافع ملی آمریکا باشد، مایل به انجام آن است.

ترامپ در این گردهم‌آیی انتخاباتی همچنین گفت که داشتن رابطه خوب با کسی که «۱۱۲ موشک هسته‌ای» در اختیار دارد، امر مثبتی است؛ هرچند او توضیحی درباره اینکه این رقم دقیقا به چه چیزی اشاره دارد، ارائه نکرد.

رئیس جمهور آمریکا پیش از این در اوت مدعی شده بود که کره شمالی ۵۷ سلاح هسته‌ای در اختیار دارد؛ از این رو مشخص نیست که رقم جدیدِ اعلام‌شده توسط او، دقیقا به چه موضوعی اشاره داشته است.

اظهارات اخیر ترامپ در حالی مطرح می‌شود که کره شمالی همچنان درخواست‌ها برای خلع سلاح هسته‌ای را رد کرده و بر این نکته پافشاری می‌کند که وضعیت این کشور به عنوان یک قدرت هسته‌ای، «برگشت‌ناپذیر» است.

منبع: ایسنا