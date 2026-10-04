ما بر اساس راهبرد اقتدار و عقلانیت، نه هیجان‌زده می‌شویم، و نه مرعوب؛ هم می‌جنگیم و هم مذاکره می‌کنیم؛ هم با تمام توان در میدان نبرد نظامی حضور داریم و او را با شگفتی‌های جدید مواجه خواهیم کرد.

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه امروز گفت؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

منَ المُؤمنینَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیه فَمنهُم مَن قَضى نَحبَه وَ منهُم مَنْ یَنْتَظرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدیلا

در ابتدا، فرارسیدن هفته‌ نیروی انتظامی را به دلاوران خدوم فرماندهی انتظامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. به سال‌ها توفیق خدمت در این مجموعه‌ پیشرو، متخصص، فداکار و مردمی می‌بالم؛ در دورانی که افتخار خدمت در این سنگر مقدس را داشتم، رهبر شهید انقلاب به من فرمودند که پلیس باید مثل خورشید باشد که وقتی طلوع می‌کند، بر همه یکسان می‌تابد.

مجلس اصلاح اساسی وضعیت معیشت پرسنل شریف فراجا و دیگر نیروهای مسلح را یک اولویت قطعی می‌داند

خورشید، نگاه نمی‌کند در شبی که گذشت چه کسی عبادت کرد و چه کسی گناه کرد؛ عدالت در امنیت یعنی چتر آرامش و خدمت برای تک‌تک آحاد جامعه، بی‌هیچ تبعیض و تفاوتی. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی تقویت همه‌جانبه‌ بنیه‌ انتظامی، از جمله تجهیز پلیس به فناوری‌های روز و اصلاح اساسی وضعیت معیشت پرسنل شریف فراجا و دیگر نیروهای مسلح را یک اولویت قطعی می‌داند.

درخشش کاروان ورزشی ایران را در بازی‌های آسیایی ناگویا تبریک عرض می‌کنم

همچنین لازم می‌دانم درخشش غرورآفرین کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با نام معنادار «فرشتگان میناب» دربازی‌های آسیایی ناگویا را با کسب ۵۲ مدال رنگارنگ صمیمانه تبریک عرض کنم. این موفقیت، به‌ویژه رکوردشکنی تاریخی دختران نجیب و دلاور این سرزمین با کسب ۳ مدال طلا، سندی زنده از بالندگی و اراده‌ دختران ایرانی‌ست؛ الگویی موفق از اصالت و قهرمانی که در سخت‌ترین میدان‌های جهانی درخشید و تصویرسازی‌ها و روایت‌های جعلی دستگاه تبلیغاتی دشمن را در صحنه‌ عمل باطل کرد. به یکایک این جوانان غیور، کادرهای فنی و خانواده‌های فداکارشان درود می‌فرستم و سربلندی روزافزون نام پرافتخار ایران را آرزومندم.

مجاهدان فلسطینی در هفتم اکتبر توهم امنیت پوشالی صهیونیست‌ها را به ترسی پایدار برای‌ آنها بدل ساختند

در آستانه‌ سالروز حماسه‌ تاریخی هفتم اکتبر قرار داریم؛ نقطه‌ عطف بنیادینی که تاریخ منطقه را به‌پیش و پس از خود تقسیم کرد. در هفتم اکتبر، مجاهدان غیور فلسطینی تصمیم گرفتند که باشرف و عزت بایستند و توهم امنیت پوشالی صهیونیست‌ها را به ترسی پایدار برای‌ آنها بدل سازند.

رژیم صهیونی نزد افکار عمومی دنیا رسوا شده است/ ارکان دکترین امنیت ملی این رژیم فروپاشیده و با هیچ عملیات یا بودجه‌ای قابل‌بازسازی نیست

امام شهید در همان‌ روزهای‌ نخست‌ فرمودند شکست رژیم صهیونیستی‌ در هفت اکتبر، یک شکست‌ غیرقابل‌ترمیم است. امروز باگذشت زمان، ابعاد این تحلیل دقیق راهبردی برای تحلیلگران هوشمند روشن شده است. شکست غیرقابل‌ترمیم یعنی رژیم صهیونی که ده‌ها سال، خود را به‌عنوان طرف مظلوم تصویر کرده بود، امروز نزد افکار عمومی دنیا رسوا شده و کار دولت‌های استکباری را برای استمرار حمایت‌های عظیم مادی و معنوی از این رژیم سخت کرده و باعث شده است که آینده‌ پایداری این رژیم بدون چشم‌انداز شود. همچنین ارکان دکترین امنیت ملی این رژیم فروپاشیده و با هیچ عملیات یا بودجه‌ای قابل‌بازسازی نیست.

رژیمی که سال‌ها ادعای بازدارندگی مطلق و قدرت اطلاعاتی نفوذناپذیر داشت، امروز در یک باتلاق فرسایشی دست‌وپا می‌زند؛ سازهٔ هویتی و امنیتی این رژیم نشست کرده است و با بمباران و جنایت، فونداسیون ویران‌ شده ترمیم نمی‌شود و این رژیم حتی با حمایت‌های بی‌نظیر آمریکا نیز نتوانسته آن شکست را جبران کند و به‌سوی نابودی کامل پیش می‌رود.

آمریکایی‌ها برخلاف حرف‌هایشان در رسانه از طریق میانجی، پیشنهادهایی مطرح کرده‌اند/ دوران فرسایش زمان و دیکته‌کردن مطالبات یک‌طرفه گذشته است / تا زمانی که هفت شرط ما بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، محقق نشود تنگهٔ هرمز باز نخواهد شد

البته این فقط صهیونیست‌ها نیستند که‌ در استیصال و درماندگی‌ گرفتار شده‌اند، آمریکایی‌ها نیز در مقابل ایستادگی و مقاومت ملت ایران مستأصل گشته‌اند. آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنند، اخیراً از طریق میانجی، پیشنهادهایی مطرح کرده‌اند. اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته‌کردن مطالبات یک‌طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف و قطعی‌ست و تا زمانی که هفت شرط ما بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، محقق نشود تنگهٔ هرمز باز نخواهد شد.

آمریکا با اخبار متناقض به دنبال دست‌کاری محاسبات راهبردی ماست اما زهی خیال باطل! / ایران سیاست کلان و امنیت ملی خود را با توییت‌ها یا مصاحبه‌های روزانهٔ مقامات آمریکایی تنظیم نمی‌کند

آن‌ها این صراحت و قاطعیت ما را به‌خوبی می‌شناسند و با گوشت و پوست‌واستخوان درک کرده‌اند؛ اما برای آن که افکار عمومی داخلی خود و مردم دنیا را فریب دهند، در کنار فشار اقتصادی و اقدامات نظامی و امنیتی، لفاظی‌ها و تهدیدات نظامی خود را افزایش داده‌اند به‌گونه‌ای که گاهی در یک روز، چند حرف متناقض می‌زنند. این ویژگی میدان جنگ شناختی‌ست که در آن، دشمن یک روز ژست مذاکره و توافق می‌گیرد، روز دیگر تهدید به درگیری و ویرانی می‌کند و روز بعد ادعای واسطه‌گری و مصالحه دارد. هدف از این تناقض‌های طراحی‌شده نیز ایجاد سردرگمی ذهنی در جامعهٔ ایران، برهم‌زدن ثبات تصمیم‌گیری‌ مسئولان و دست‌کاری محاسبات راهبردی ماست اما زهی خیال باطل! جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که سیاست کلان و امنیت ملی‌ خود را با توییت‌ها یا مصاحبه‌های روزانه‌ مقامات آمریکایی تنظیم کند؛ ما رفتار و عمل واقعی دشمن را مبنای عمل قرار می‌دهیم، نه لفاظی‌ها و دوگانه‌سازی‌های دروغین در رسانه‌ها را.

ما نه هیجان‌زده می‌شویم، و نه مرعوب/ هم با تمام توان در میدان نبرد نظامی حضور داریم و او را با شگفتی‌های جدید مواجه خواهیم کرد و هم از ابزار دیپلماسی و برای تثبیت برتری خود استفاده می‌کنیم

ما بر اساس راهبرد اقتدار و عقلانیت، نه هیجان‌زده می‌شویم، و نه مرعوب؛ هم می‌جنگیم و هم مذاکره می‌کنیم؛ هم با تمام توان در میدان نبرد نظامی حضور داریم و او را با شگفتی‌های جدید مواجه خواهیم کرد، و هم از ابزار دیپلماسی و برای تثبیت برتری خود در میدان نظامی و تحمیل حقوق ملت ایران، استفاده می‌کنیم، بارها گفته‌ام کسی در میدان مذاکره پیروز است که خود را برای جنگ آماده کرده باشد. امروز به فضل الهی، جمهوری اسلامی ایران و جبهه‌ مقاومت در اوج صلابت، قرار دارد و کشور در نهایت اقتدار میدانی و انسجام ملیست و ذیل رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، هرگز اجازه نخواهیم داد توهمات دشمنان درباره‌ ایران عزیز ما محقق شود.