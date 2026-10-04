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تعطیلی ادارات و مدارس این شهرستان به دلیل آلودگی هوا

تداوم آلودگی هوا باعث تعطیلی ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی شهر کرمان و بخش‌های چترود، ماهان و شهداد شد. کرمان- تداوم آلودگی هوا باعث تعطیلی ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی شهر کرمان و بخش‌های چترود، ماهان و شهداد شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۷۵
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تعطیلی

به گزارش تابناک؛ اداره کل مدیریت بحران استان کرمان صبح یکشنبه اعلام کرد: با توجه به تداوم آلودگی و افزایش شاخص‌های آلایندگی، با تصمیم کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی گردوغبار استان، فعالیت تمامی ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در بخش مرکزی کرمان و بخش‌های چترود، ماهان و شهداد، امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ تعطیل است.

این تصمیم با هدف حفظ سلامت شهروندان اتخاذ شده و مراکز امدادی، درمانی و خدماتی از این تعطیلی مستثنی هستند.

تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت ادارات، مدارس و مراکز آموزشی در شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه، بر عهده فرمانداران خواهد بود.

منبع: جام جم آنلاین

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