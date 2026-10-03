توییت پزشکیان درباره تدابیر دولت برای جنگ اقتصادی

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دولت برای مدیریت شرایط ویژه آرایش جدید گرفته است. نقشه دشمن در ماه‌های گذشته قطع شریان‌های حیاتی کشور با هدف فشار به مردم نجیب ایران بوده است. فشار اقتصادی افزایش پیدا کرده اما به لطف خدا، با همراهی مردم و تدابیر همکاران ما در دولت، نگذاشته‌ایم اهداف دشمن در جنگ اقتصادی محقق شود.