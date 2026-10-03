ناو هواپیمابر آیزنهاور پس از حادثه ۲۸ سپتامبر که منجر به زخمی شدن چهار ملوان و از دست رفتن یک فروند هواپیما شد، در حال بازگشت به ایستگاه دریایی نورفک ویرجینیا است.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری نیروی دریایی آمریکا، نیروی دریایی ایالات متحده روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: بازگشت به بندر امکان ارزیابی جامع تجهیزات و بازیابی هواپیمای کشتی پس از حادثه هوایی ۲۸ سپتامبر را فراهم می‌کند.

بنا بر این گزارش، در حالی که علت حادثه همچنان در دست بررسی است، کارشناسان فنی نیروی دریایی ارزیابی کاملی از سیستم‌های آسیب دیده انجام داده و هرگونه تعمیر و نگهداری لازم را قبل از از سرگیری عملیات پرواز انجام خواهند داد.

پیش از این، نیروی دریایی آمریکا از وقوع حادثه‌ای برای ناو هواپیمابر آیزنهاور حین عملیاتی در سواحل ویرجینیا خبر داد.