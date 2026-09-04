ناو زنگ زده «نماد فرسودگی هژمونی آمریکا» + عکس

ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» متعلق به نیروی دریایی آمریکا که زمانی نماد قدرت و سیطره این کشور بود، این روز‌ها پس از ۲۸۶ روز حضور در دریا، به دلیل فرسودگی و مشکلات فنی فراوان، سرانجام روز دوم سپتامبر ناگزیر در بندر «لائم چابانگ» تایلند پهلو گرفت.

به گزارش تابناک، انتشار تصاویر بدنه به شدت زنگ زده آبراهام لینکلن در شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌های طنزآمیزی به همراه داشت.

نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده است آبراهام لینکلن از زمان ترک بندر اصلی خود در سن‌دیگو در نوامبر گذشته تاکنون ۲۸۶ روز را در دریا سپری کرده است. این ناو همچنین ماه‌ها در عملیات رزمی و محاصره علیه ایران در غرب آسیا حضور داشته است.

فرمانده آبراهام لینکلن این مأموریت را «تاریخی» توصیف کرده و گفته است توقف در تایلند فرصتی برای خدمه فراهم می‌کند تا پس از ماه‌ها حضور در دریا استراحت کنند.

این ناو در نوامبر ۲۰۲۵ کالیفرنیا را ترک کرد و ابتدا برای مأموریت در دریای جنوبی چین اعزام شد، اما در ادامه مسیر خود را به سمت خاورمیانه تغییر داد و در آستانه حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در منطقه مستقر شد.

انتشار تصاویر بدنه به شدت زنگ زده این کشتی در شبکه‌های اجتماعی، واکنش های جالب و طنزآمیزی از سوی کاربران به دنبال داشت. برخی کاربران نوشتند که این ناو «انگار به‌سختی توانسته جان سالم از خلیج فارس به در ببرد». برخی هم این سوال را مطرح کردند که «آیا این کشتی قرار است به قبرستان اسقاطی‌ها برود؟» حتی فرمانده کشتی نیز در مصاحبه با رسانه‌ها اعتراف کرد که این ناو هواپیمابر «شبیه به یک ماشین کثیف در پارکینگ به نظر می‌رسد.»

برای دهه‌ها، ایالات متحده حضور نظامی گسترده‌ای را در مناطق کلیدی از جمله آسیا-اقیانوسیه، اروپا و خاورمیانه حفظ کرده است. واشنگتن در تلاش خود برای حفظ به‌اصطلاح «رهبری جهانی» از طریق یک شبکه گسترده از استقرارهای نظامی، مسئولیت‌های بیش از حد سنگینی را بر کشتی‌ها، پرسنل و سیستم‌های لجستیکی خود تحمیل کرده و آنها را به شدت و سرعت دچار فرسودگی کرده است.

«شن یی»، مدیر موسسه تحقیقات بین‌المللی حاکمیت فضای مجازی جهانی در دانشگاه فودان چین هم گفت که ظاهر فعلی و فرسوده این ناو هواپیمابر، در تضاد کامل با تصویر هژمونیکی است که مدت‌ها به ناوهای هواپیمابر آمریکایی و کل نیروی دریایی این کشور نسبت داده می‌شد. در ظاهر، زنگ‌زدگی ناو آبراهام لینکلن موضوعی مربوط به نگهداری تجهیزات به نظر می‌رسد، اما در سطحی عمیق‌تر، بازتاب‌دهنده مشکلات جدی در روحیه نظامی، ظرفیت سازمانی و حتی زیرساخت‌های حمایتی قدرت نظامی آمریکا است.

شن گفت که این وضعیت، بطور ملموس نشان دهنده ضعیف شدن و تحلیل رفتن هژمونی آمریکا است و شکاف فزاینده میان جاه‌طلبی‌های هژمونیک و توانمندی‌های واقعی آن را آشکار می‌سازد.

ناوهای هواپیمابر چیزی فراتر از ابزارهای جنگی هستند. هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، زمانی ناوهای هواپیمابر ایالات متحده را «۱۰۰ هزار تن دیپلماسی» نامید و بر نقش آن‌ها در اعمال فشار، تقویت بازدارندگی و به تصویر کشیدن قدرت جهانی آمریکا تأکید کرد. به همین دلیل است که ایالات متحده مکرراً ناوهای خود را به مناطق دیگر اعزام کرده تا قدرت نظامی خود را به رخ بکشد و سیگنال‌های بازدارنده‌ای به جهان ارسال کند.

امروز اما، همین «عضله‌ای» که زمانی نماد قدرت نظامی آمریکا بود، پوشیده از زنگ‌زدگی است.

زنگ‌زدگی ناو لینکلن به عنوان یک یادآوری عمل می‌کند که هر گونه مداخله و استقرار نظامی در مناطق دور دست، بهای سنگینی به همراه دارد. توسعه‌طلبی هژمونیک هرگز بدون هزینه نیست.

زنگ‌زدگی ممکن است روی بدنه ناو هواپیمابر باشد، اما نشان‌دهنده تنگنای عمیق‌تر هژمونی آمریکایی است که بیش از حد توانش تحت فشار قرار گرفته است. زنگ‌زدگی در واقع یک آفت واگیردار است، عضلات ضعیف می‌شوند و جاه‌طلبی هژمونیک می‌تواند همان قدرتی را که از آن تغذیه می‌کند، نابود کند.

منبع: تسنیم