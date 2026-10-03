ادعای رژیم صهیونیستی در ترور دو فرمانده جهاد اسلامی

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الاقصی، ارتش رژیم صهیونیستی در این بیانیه ادعا کرد که روز گذشته (جمعه) «منیر ابراهیم المصری» رئیس تیم موشک‌های ضد زره گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین را در شهر غزه به شهادت رسانده است.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین در این بیانیه ادعایی، مدعی به شهادت رساندن «احمد محمود الرملاوی» فرمانده یگان موشکی گردان شجاعیه جنبش جهاد اسلامی نیز شده است.