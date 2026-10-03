التماس ۵ هزار دلاری ترامپ از آمریکاییها!
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال مجددا اعلام کرد: مردم آمریکا مطمئن باشند که سود ۵۰۰۰ دلاری ترامپ بسیار محبوب است و درصورت پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات، به هر شهروند آمریکایی توزیع خواهد شد.
ترامپ همچنین با نادیده گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و نارضایتی آمریکاییها از این مسئله ادعا کرد: کشور ما خیلی خوب پیش میرود! اگر جمهوریخواهان در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا پیروز شوند، من به همه شهروندان بزرگسال در ایالات متحده آمریکا ۵۰۰۰ دلار خواهم داد. جمهوریخواهان میتوانند این کار را انجام دهند، اما دموکراتها نمیتوانند.
او پیشتر نیز طی تجمعات انتخاباتی چنین ادعایی را مطرح کرده بود.
با توجه به نزدیک به ۲۷۰ میلیون بزرگسال آمریکایی، وعده ۵۰۰۰ دلاری قبلی ترامپ ۱.۳۵ تریلیون دلار برای مالیاتدهندگان آمریکایی هزینه خواهد داشت، در حالیکه بدهی ملی از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته است.