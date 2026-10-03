تصادف زنجیرهای ۹ خودرو در اتوبان قم - کاشان
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم از امدادرسانی نجاتگران این جمعیت به ۱۵ حادثهدیده در پی وقوع تصادف زنجیرهای ۹ خودرو در اتوبان قم–کاشان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۳۱| |
436 بازدید
به گزارش تابناک، محمدرضا بهرامی اظهار کرد: ساعت ۱۶:۱۲ امروز ۱۱ مهر، در پی اعلام گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیرهای ۹ خودرو در کیلومتر ۱۰ اتوبان قم–کاشان، موضوع از طریق سامانه ۱۱۲ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلالاحمر استان قم اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران پایگاه امداد و نجات معصومیه به محل حادثه اعزام شدند و با حضور در صحنه، ضمن ایمنسازی و تثبیت شرایط، عملیات امدادرسانی و رهاسازی حادثهدیدگان را با مشارکت دستگاههای امدادرسان آغاز کردند.
وی ادامه داد: مصدومین پس از امدادرسانی، توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
بنا بر این گزارش، بهرامی همچنین گفت: پیکر یک جانباخته این حادثه پس از انجام اقدامات لازم، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
منبع: جمعیت هلالاحمر استان قم
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟