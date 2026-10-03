En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

تصادف زنجیره‌ای ۹ خودرو در اتوبان قم - کاشان

مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر استان قم از امدادرسانی نجاتگران این جمعیت به ۱۵ حادثه‌دیده در پی وقوع تصادف زنجیره‌ای ۹ خودرو در اتوبان قم–کاشان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۳۱
| |
436 بازدید
تصادف زنجیره ای

به گزارش تابناک، محمدرضا بهرامی اظهار کرد: ساعت ۱۶:۱۲ امروز ۱۱ مهر، در پی اعلام گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیره‌ای ۹ خودرو در کیلومتر ۱۰ اتوبان قم–کاشان، موضوع از طریق سامانه ۱۱۲ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال‌احمر استان قم اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران پایگاه امداد و نجات معصومیه به محل حادثه اعزام شدند و با حضور در صحنه، ضمن ایمن‌سازی و تثبیت شرایط، عملیات امدادرسانی و رهاسازی حادثه‌دیدگان را با مشارکت دستگاه‌های امدادرسان آغاز کردند.

وی ادامه داد: مصدومین پس از امدادرسانی، توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

بنا بر این گزارش، بهرامی همچنین گفت: پیکر یک جان‌باخته این حادثه پس از انجام اقدامات لازم، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

منبع: جمعیت هلال‌احمر استان قم

اشتراک گذاری
برچسب ها
اتوبان قم کاشان تصادف تصادف شدید تصادف زنجیره ای مصدومیت
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
آیا اسرائیل و ترکیه بر سر سوریه وارد جنگ می‌شوند؟/ اسرائیل فضای هوایی سوریه را «عملاً بی‌صاحب» کرده است
کارگردان زن به دنبال بستن پرونده جنجالی الناز شاکردوست
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصادف زنجیره‌ای شدید در پارک ملی گلستان با ۲۱ مصدوم
تصادف زنجیره‌ای ۴ سرویس کارکنان در بزرگراه همدانی
تصادف زنجیره‌ای وترافیک سنگین دراتوبان آزادگان+عکس
تصادف زنجیره‌ای خونین در سبزوار
تصادف زنجیره‌ای در محور چالدران – آواجیق با ۸ مصدوم
تصادف زنجیره ای در شهریار با ۸ مصدوم
تصادف زنجیره‌ای شدید در اتوبان تهران ـ قم
جزئیات تصادف اتوبوس با ۱۲ خودرو در اشرفی اصفهانی + عکس
انفجار مرگبار تانکر سوخت در تصادف ۴ خودرو سنگین
تصادف زنجیره‌ای ۵ خودرو در بزرگراه حکیم
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
لحظه بوسیدن خاک ایران توسط بیژن مرتضوی
روی آنتن صداوسیما خطاب به نتانیاهو: مادرت فاحشه است
سوپرانقلابی‌ها: شعار ما عیان است، عزل پزشکیان است!
حسن روحانی: اگر کوه‌های تهران پناهگاه اتمی داشت، چه می‌شد؟
جزئیات حضور آیت الله مجتبی خامنه‌ای در خاکسپاری رهبر شهید
دختران موسوی و رسایی؛ دو روایت متفاوت از قانون / ایستادگی در برابر حکم از دو مسیر
فواید خوردن انگور ناشتا
بازگشت ورزشکاران متهم به تجاوز به ایران
روایت بهاره رهنما از تاوان جدایی‌اش از پیمان قاسم‌خانی
زبان بدن محسن رضایی در مواجهه با شاهین مصطفی
طرز تهیه کله پاچه برای صبحانه جمعه
بدرالسادات عراقچی، خواهر وزیر امور خارجه درگذشت
عده‌ای منتظر سقوط دولت هستند/ خاتمی با رهبر شهید زاویه داشت اما حمایت ‎‌شد/ رسانه ملی با وضعیت کنونی قابل ادامه نیست/برخی دنبال سلبریتی‌زدایی از صداوسیما بودند!
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
ویدیوی جنجالی از صداوسیما در رسانه‌های اسرائیل
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۱ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۶۴ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۶۰ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
سوپر انقلابی‌ها در آزمون سخت حکم رسایی / آنچه برای دیگران تجویز می‌کردید را بپذیرید!  (۵۱ نظر)
توجیه خواهر پژمان جمشیدی درباره رفتارش  (۴۹ نظر)
میثم نیلی سران سه قوه را به «کودتا» متهم کرد  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005rSN
tabnak.ir/005rSN