پیام عارف برای درخشش کاروان ایران در بازیهای آسیایی
به گزارش تابناک، متن پیام محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در پی درخشش کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در بازیهای آسیایی ناگویا به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در روزهایی که ملت ایران بیش از هر زمان به امید و همدلی نیاز دارد، درخشش غرورآفرین کاروان ورزشی کشورمان در بازیهای آسیایی ناگویا و کسب ۵۲ مدال ارزشمند (۱۹ طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز)، جلوهای درخشان از اراده و شایستگی فرزندان این مرزوبوم است.
در این میان، علاوه بر حماسهآفرینی دلاورمردان کشتی و فتح مقتدرانه چهارمین طلای پیاپی والیبال، موفقیتهای ارزشمند در رشتههای متنوعی، چون تکواندو، کاراته، ساندا و کوراش، قایقرانی، دوومیدانی، ژیمناستیک، تیراندازی، بسکتبال، تنیس روی میز، شمشیربازی، بوکس، سنگنوردی، فوتبال الکترونیک و افتخارآفرینی ویژه بانوان در کبدی، کاتای تیمی و وزنهبرداری، نشان از توسعه همهجانبه، صلابت و روحیه شکستناپذیر جوانان ایرانزمین دارد.
این دستاوردهای ماندگار، پیامآور امید، اعتمادبهنفس ملی و نشاط برای جامعه است. این موفقیتهای بزرگ را به یکایک قهرمانان، بانوان و مردان مدالآور، مربیان، خانوادههای صبور آنان و جامعه ورزش کشور تبریک میگویم و از درگاه خداوند متعال، سربلندی روزافزون فرزندان ایران اسلامی را مسئلت دارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور