به گزارش تابناک، متن پیام محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در پی درخشش کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در روز‌هایی که ملت ایران بیش از هر زمان به امید و همدلی نیاز دارد، درخشش غرورآفرین کاروان ورزشی کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویا و کسب ۵۲ مدال ارزشمند (۱۹ طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز)، جلوه‌ای درخشان از اراده و شایستگی فرزندان این مرزوبوم است.

در این میان، علاوه بر حماسه‌آفرینی دلاورمردان کشتی و فتح مقتدرانه چهارمین طلای پیاپی والیبال، موفقیت‌های ارزشمند در رشته‌های متنوعی، چون تکواندو، کاراته، ساندا و کوراش، قایقرانی، دوومیدانی، ژیمناستیک، تیراندازی، بسکتبال، تنیس روی میز، شمشیربازی، بوکس، سنگ‌نوردی، فوتبال الکترونیک و افتخارآفرینی ویژه بانوان در کبدی، کاتای تیمی و وزنه‌برداری، نشان از توسعه همه‌جانبه، صلابت و روحیه شکست‌ناپذیر جوانان ایران‌زمین دارد.

این دستاورد‌های ماندگار، پیام‌آور امید، اعتمادبه‌نفس ملی و نشاط برای جامعه است. این موفقیت‌های بزرگ را به یکایک قهرمانان، بانوان و مردان مدال‌آور، مربیان، خانواده‌های صبور آنان و جامعه ورزش کشور تبریک می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، سربلندی روزافزون فرزندان ایران اسلامی را مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور