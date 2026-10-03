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نجات معجزه آسای مربی تیم ملی فوتسال از تصادف شدید

محمود خوراکچی، مربی تیم ملی فوتسال از واژگونی خودرویش در مسیر اراک خبر داد و گفت تا مرز چند قدمی مرگ پیش رفته است. او تاکید کرد که در این حادثه، «معجزه را با چشمان خود» دیده است؛ او همچنین ضمن رد هرگونه کوتاهی فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال، گفت خودش مسئولیت لغو خودرو فدراسیون را پذیرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۲۷
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محمود خوراکچی

به گزارش تابناک، محمود خوراکچی، مربی تیم ملی فوتسال روز گذشته (جمعه، ۱۰ مهر) برای تماشا و ارزیابی دیدار پالایش شازند و پالایش نفت بندرعباس در هفته هفتم لیگ برتر به صورت زمینی راهی شهر اراک شد که در مسیر رفت دچار حادثه‌ شدیدی شد.

محمود خوراکچی، مربی تیم ملی درباره این اتفاق گفت: کمیته فوتسال ماشین خوب و استاندارد برای ما می‌گیرد اما دوست من درخواست کرد که با ماشین او به این سفر برویم. تا پنج کیلومتر مانده به مقصد رفتیم و پس از بنزین زدن به مسیر خود ادامه دادیم. قبل از اینکه این اتفاق رخ دهد، مسئول تشریفات تیم به ما زنگ زد و گفتیم که طبق گفته مسیریاب، پنج دقیقه دیگر می‌رسیم. ناگهان ماشین چپ کرد و چندین مرتبه تاب خوردیم و به خاکی رفتیم. خاک‌های تپه‌ها به داخل ماشین ریختند و آن‌ها ما را نگه داشتند.

وی ادامه داد: آنجا شوکه شدم و فکر کردم که مرده‌ام. پیش خودم می‌گفتم می‌گویند کسانی که می‌میرند،‌ آگاهی دارند اما مرده‌اند. برادر بزرگ‌تر من در حادثه رانندگی فوت کرد و زمانی که این حادثه در حال رخ دادن بود، با خودم می‌گفتم خدایا مادر من چه گناهی کرده که هر دو بچه‌های او باید با این حادثه از دنیا بروند. یک دقیقه بعد همه دور ماشین جمع شدند اما می‌ترسیدند که به سمت ما بیایند چرا که صحنه خیلی بدی بود. وقتی از ماشین پیاده شدم، مردم کمی ترسیدند اما سپس آمدند و ما را آرام کردند.

تصادف شدید مربی تیم ملی فوتسال

خوراکچی بیان کرد: سپس به محل بازی رفتیم و پزشکان معاینه کردند. بدون اذن خداوند برگی از درخت جدا نمی‌شود و معجزه را با چشمان خود دیدم. در اراک پرواز چارتری انجام می‌شود و فدراسیون در اکثر سفرها بلیط هواپیما تهیه می‌کند. اگر هم ماشین بفرستد، بهترین وسیله را در اختیار ما می‌گذارد. من مقصرم که ماشین فدراسیون را لغو کردم. اصلا فدراسیون کوتاهی نمی‌کند.

مربی تیم ملی درباره اردوی پیش رو تیم در مهرماه عنوان کرد: کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال همه تلاش خود را می‌کنند که بازی‌های دوستانه برگزار کنند اما چند بازی‌ای که گفته بودند هم به دلیل شرایط موجود لغو شد. تمام تلاش مدیران برگزاری بازی تدارکاتی است. همه کشورها در فیفادی‌ها بازی‌های خوبی انجام می‌دهند. تنها تیمی که در فیفادی‌ها نمی‌تواند شرکت کند ما هستیم که آن هم به دلیل جنگ تحمیلی است. از مدیران کوتاهی نمی‌بینیم. در فیفادی‌ها اردوها را برگزار می‌کنیم که بازیکنان شرایط خود را ارزیابی کنند اما از طرفی اردویی که به بازی دوستانه منتهی نشود، کار ما را سخت می‌کند.

خوراکچی در پایان افزود: تمام تلاش خود را می‌کنیم که انگیزه بازیکنان را بالا نگه داریم. ۲۰ بازیکن از سمت آقای شمسایی ظرف چند روز آینده فراخوانده می‌شوند. در این لیست بازیکنان جدید هم حضور دارند، کسانی که تاکنون دعوت نشده‌اند. همه کادرفنی سعی می‌کند که هر هفته با حضور در سالن‌ها همه بازی‌ها را تماشا کند. تلاش می‌کنیم که حق را به حق‌دار بدهیم و بازیکنی از چشم ما پنهان نماند. امانت دار هستیم و سعی می‌کنیم حق الناس نکنیم.

منبع: ایسنا

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تیم ملی فوتسال محمود خوراکچی سرمربی تصادف تصادف شدید
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