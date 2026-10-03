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امنیت؛ یک مسیر مستمر

دومین رویداد باگ‌بانتی بلو

دومین رویداد باگ‌بانتی بلو برای ارزیابی و ارتقای امنیت زیرساخت برگزار شد
کد خبر: ۱۳۹۷۱۲۴
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بلو بانک

دومین دوره رویداد باگ‌بانتی بلو با عنوان blu Deep Dive روزهای پنجشنبه و جمعه، ۹ و ۱۰ مهرماه، با حضور هکرهای کلاه‌سفید و متخصصان امنیت سایبری برگزار شد. در این رویداد، شرکت‌کنندگان در یک رقابت تخصصی، زیرساخت‌ها و سرویس‌های بلو را بررسی کردند تا نقاط قابل بهبود را شناسایی و گزارش کنند.

امنیت در بانکداری دیجیتال، موضوعی مستمر و مهم است و با پیشرفت تکنولوژی و شکل‌گیری چالش‌های جدید، نیاز به بررسی و ارزیابی مداوم زیرساخت‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. به همین دلیل، بلو در کنار توسعه و تقویت زیرساخت‌های امنیتی خود، تلاش می‌کند ارتباط مستقیمی با جامعه متخصصان این حوزه داشته باشد و از ظرفیت و نگاه متفاوت آنها برای شناسایی نقاط قابل بهبود و افزایش سطح امنیت سرویس‌های خود استفاده کند.

اسماعیل ملااحمدی، مدیر ارشد امنیت اطلاعات بلو، در این باره می‌گوید: «امنیت در بلوبانک یک موضوع مستمر و یکی از ابعاد کیفیت است و به همین دلیل، در تمام فرایندها و زوایای کسب‌وکارمان به آن توجه می‌کنیم.»

دوره دوم رویداد blu Deep Dive نیز با همین هدف برگزار شد. در فرایندهای معمول توسعه و ارزیابی امنیت، ممکن است یک مسئله از نگاه تیم‌های داخلی پنهان بماند، در حالی که یک متخصص خارج از سازمان می‌تواند همان مسئله را از زاویه‌ای متفاوت پیدا کند. حضور هکرهای کلاه‌سفید در چنین رویدادهایی به بلو کمک می‌کند زیرساخت‌های خود را از زوایای متنوع‌تری بررسی کند و در صورت شناسایی نقاط قابل بهبود پیش از آنکه به یک تهدید واقعی تبدیل شود، برای رفع آن اقدام کند.

باگ بانتی

ملااحمدی درباره اهمیت نگاه متخصصان خارج از سازمان توضیح می‌دهد: «با وجود تیم‌های متخصص و زیرساخت‌های مناسب، خودمان را بی‌نیاز از نگاه متخصصان این حوزه نمی‌دانیم. نگاه متفاوت آنها به محصولات و زیرساخت‌های ما و شناسایی باگ‌های امنیتی، به ما کمک می‌کند با رفع این نقاط ضعف، روزبه‌روز بهتر شویم.»

برگزاری باگ‌بانتی، برای بلو تنها به شناسایی نقاط قابل بهبود محدود نمی‌شود. این رویداد فرصتی است تا بلو سطح بلوغ امنیتی خود را نیز محک بزند و نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود خود را بهتر بشناسد. از سوی دیگر، ارتباط مستمر با متخصصان امنیت سایبری می‌تواند به شکل‌گیری یک جامعه تخصصی پیرامون امنیت خدمات بانکی کمک کند.

ملااحمدی در توضیح نگاه بلو به مفهوم بلوغ امنیتی می‌گوید: «یکی از نشانه‌های بلوغ یک سازمان این است که امنیت را به معنای پنهان کردن نقاط ضعف نداند؛ بلکه نقاط ضعف را شناسایی و برطرف کند و برای پیدا کردن نقاط ضعف دیگر نیز برنامه داشته باشد.»

افزایش تعامل مفید با جامعه امنیت سایبری، تنها به یک سازمان محدود نمی‌شود. هرچه فرهنگ شناسایی و گزارش مسئولانه نقاط قابل بهبود گسترش پیدا کند، فرصت بیشتری برای شناسایی نقاط ضعف و افزایش آمادگی در برابر تهدیدهای سایبری ایجاد خواهد شد. بلو با برگزاری رویدادهایی از این جنس، تلاش می‌کند سهمی در توسعه این فرهنگ و نزدیک‌ شدن به جامعه متخصصان امنیت داشته باشد.

باگ بانتی

در کنار blu Deep Dive، بلو پیش از این نیز با برگزاری رویداد CTF به‌صورت آنلاین، زمینه تعامل با متخصصان و علاقه‌مندان حوزه امنیت سایبری را فراهم کرده بود. توجه مستمر به موضوع امنیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی درون و بیرون سازمان برای شناسایی و ارتقای مستمر زیرساخت‌های امنیتی، از رویکردهای بلندمدت بلو در مسیر توسعه و تقویت امنیت این مجموعه است.

ملااحمدی با تأکید بر تداوم این رویکرد بیان می‌کند: «با این نگاه، هیچ‌گاه خودمان را بی‌نیاز از کمک و تخصص دیگران نمی‌دانیم و همواره تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف، در این حوزه قوی‌تر شویم و سطح امنیت خود را ارتقا دهیم.»

ملااحمدی در پایان با اشاره به اهمیت امنیت در فضای مالی و بانکی می‌گوید: «در فضای مالی و بانکی، امنیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اعتماد مشتری به بانک، به‌خصوص اگر آن بانک یک نئوبانک و در واقع یک پدیده جدید باشد، یکی از مهم‌ترین مسائل ماست. ما به‌منظور حفظ اعتماد مشتریانمان وظیفه داریم که روزبه‌روز امن‌تر باشیم و از روش‌های جدید و دیدگاه‌های جدید برای امنیت بیشتر زیرساخت‌ها استفاده کنیم.»

 

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بلو بانک سامان باگ بانتی دومین رویداد بلو
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