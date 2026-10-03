۸ مخزن نفتی آرامکو در آتش یمن سوخت + عکس
جدیدترین تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که ۸ مخزن ذخیره نفت پالایشگاه ریاض آسیب دیدهاند.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۲۳| |
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به گزارش تابناک، تصاویر ماهوارهای سنتینل ۲ که امروز ثبت شده نشان میدهد که هشت مخزن کرویشکل که در کنار مخازن ذخیره نفت و در محدوده پالایشگاه ریاض قرار دارند، در آتش میسوزند.
نیروهای مسلح یمن پس از حملات عربستان به صنعا، پایتخت یمن، امروز پالایشگاه آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند که هنوز پس از چندین ساعت فیلمهای ستونهای غلیظ دود در محل پالایشگاه ریاض دستبه دست میشود.
دو هفته پیش هم زمانیکه عربستان به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن تصمیم داشت عملیاتی داعشگونه در این کشور انجام دهد، دو منبع سوخت در فرودگاه ملک خالد در ریاض و شرکت آرامکو در ینبع هدف گرفته شد.
این حملات در عمق خاک عربستان انجام میشوند.
منبع: فارس
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