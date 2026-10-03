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رتبه پنجم کنکور ریاضی: روزانه ۱۰ تا ۱۱ ساعت درس می خواندم

نیلسا حیدریان با روزانه حدود ۱۰ تا ۱۱ ساعت مطالعه و حمایت خانواده، رتبه پنجم کنکور سراسری گروه ریاضی را کسب کرد. او درباره موفقیتش می‌گوید که مسیر چندساله تلاشش سرانجام نتیجه‌بخش بود.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۱۹
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رتبه برتر کنکور

به گزارش تابناک، نیلسا حیدریان دانش‌آموز مدرسه فرزانگان آمل با کسب رتبه پنجم کنکور سراسری گروه ریاضی، مسیر چندساله تلاش خود را نتیجه‌بخش دانست و گفت: وقتی مدیر مدرسه با من تماس گرفت و خبر رتبه‌ام را اعلام کرد، شوکه شدم؛ البته انتظار داشتم رتبه‌ای در این حدود کسب کنم، اما وقتی نتیجه را دیدم کمی تعجب کردم.

وی افزود: برای رسیدن به این رتبه در چند سال گذشته روزانه حدود ۱۰ تا ۱۱ ساعت برای درس خواندن وقت گذاشتم و از بسیاری از تفریحات و کارهایی که دوست داشتم انجام دهم، صرف‌نظر کردم.

رتبه پنجم کنکور ریاضی کشور درباره نقش خانواده در موفقیت خود گفت: خانواده‌ام همیشه همراه من بودند و آرامشی را که در خانه نیاز داشتم برایم فراهم می‌کردند و هر زمان فشار روانی زیادی روی من بود، به من آرامش می‌دادند.

حیدریان درباره برنامه خود برای ادامه تحصیل گفت: احتمالاً در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف ادامه تحصیل می‌دهم.

وی به داوطلبان کنکور توصیه کرد: باید از تک‌تک روزهای خود استفاده کنند، چون رسیدن به نتیجه مطلوب نیازمند تلاش و تحمل سختی است و مسیر موفقیت بدون تلاش و سختی امکان‌پذیر نیست.

مادر نیلسا حیدریان نیز درباره لحظه اطلاع از موفقیت دخترش گفت: بیرون از خانه بودم و خبر را از یکی از بستگان شنیدم و بسیار خوشحال شدم؛ البته انتظار این موفقیت را داشتم و معتقدم نیلسا شایستگی کسب این رتبه را داشت.

وی درباره شرایطی که خانواده برای موفقیت دخترش فراهم کردند، افزود: تقریباً از بسیاری از تفریحاتمان صرف‌نظر کردیم و فضای خانه کاملاً آرام بود؛ حتی تلویزیون هم نداشتیم.

مادر نیلسا حیدریان گفت: با توجه به فشارهایی که روی دخترم وجود داشت و نوسانات روحی که گاهی برایش پیش می‌آمد، سعی می‌کردم او را دلداری بدهم و فشار را از روی او کمتر کنم.

وی درباره توصیه به خانواده‌هایی که فرزند پشت‌کنکوری دارند، افزود: این موضوع به هدف خانواده بستگی دارد، اما اگر واقعاً می‌خواهند فرزندشان موفق شود باید شرایط لازم را فراهم کنند و از تفریحات خودشان هم بگذرند تا فضای آرامی برای درس خواندن فرزندشان وجود داشته باشد.

منبع: ایسنا

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