رتبه پنجم کنکور ریاضی: روزانه ۱۰ تا ۱۱ ساعت درس می خواندم
به گزارش تابناک، نیلسا حیدریان دانشآموز مدرسه فرزانگان آمل با کسب رتبه پنجم کنکور سراسری گروه ریاضی، مسیر چندساله تلاش خود را نتیجهبخش دانست و گفت: وقتی مدیر مدرسه با من تماس گرفت و خبر رتبهام را اعلام کرد، شوکه شدم؛ البته انتظار داشتم رتبهای در این حدود کسب کنم، اما وقتی نتیجه را دیدم کمی تعجب کردم.
وی افزود: برای رسیدن به این رتبه در چند سال گذشته روزانه حدود ۱۰ تا ۱۱ ساعت برای درس خواندن وقت گذاشتم و از بسیاری از تفریحات و کارهایی که دوست داشتم انجام دهم، صرفنظر کردم.
رتبه پنجم کنکور ریاضی کشور درباره نقش خانواده در موفقیت خود گفت: خانوادهام همیشه همراه من بودند و آرامشی را که در خانه نیاز داشتم برایم فراهم میکردند و هر زمان فشار روانی زیادی روی من بود، به من آرامش میدادند.
حیدریان درباره برنامه خود برای ادامه تحصیل گفت: احتمالاً در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف ادامه تحصیل میدهم.
وی به داوطلبان کنکور توصیه کرد: باید از تکتک روزهای خود استفاده کنند، چون رسیدن به نتیجه مطلوب نیازمند تلاش و تحمل سختی است و مسیر موفقیت بدون تلاش و سختی امکانپذیر نیست.
مادر نیلسا حیدریان نیز درباره لحظه اطلاع از موفقیت دخترش گفت: بیرون از خانه بودم و خبر را از یکی از بستگان شنیدم و بسیار خوشحال شدم؛ البته انتظار این موفقیت را داشتم و معتقدم نیلسا شایستگی کسب این رتبه را داشت.
وی درباره شرایطی که خانواده برای موفقیت دخترش فراهم کردند، افزود: تقریباً از بسیاری از تفریحاتمان صرفنظر کردیم و فضای خانه کاملاً آرام بود؛ حتی تلویزیون هم نداشتیم.
مادر نیلسا حیدریان گفت: با توجه به فشارهایی که روی دخترم وجود داشت و نوسانات روحی که گاهی برایش پیش میآمد، سعی میکردم او را دلداری بدهم و فشار را از روی او کمتر کنم.
وی درباره توصیه به خانوادههایی که فرزند پشتکنکوری دارند، افزود: این موضوع به هدف خانواده بستگی دارد، اما اگر واقعاً میخواهند فرزندشان موفق شود باید شرایط لازم را فراهم کنند و از تفریحات خودشان هم بگذرند تا فضای آرامی برای درس خواندن فرزندشان وجود داشته باشد.
منبع: ایسنا