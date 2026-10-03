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پیاتزا: بیشتر از خودم، برای مردم ایران خوشحالم

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره نوزدهمین مدال طلای کاروان ایران در ناگویا، گفت: این موضوع باعث خوشحالی مردم ایران شد و این رقابت‌ها پایان خوبی داشت، اما من در رویاهایم به یک مدال دیگر فکر می‌کنم که به نظرم آن مدال می‌تواند از این مدال مهم‌تر باشد.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۱۸
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روبرتو پیاتزا تیم ملی والیبال

به گزارش تابناک، روبرتو پیاتزا پس از پیروزی شاگردان مقابل ژاپن و کسب مقام قهرمانی بازی های آسیایی ناگویا، اظهار داشت: خیلی تبریک می‌گویم؛ شما باعث شدید که امشب خیلی از مردم ایران به خاطر مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا خوشحال شوند.

سرمربی تیم ملی والیبال ادامه داد: من برای مردم ایران واقعاً خوشحال هستم. از همه مردم ایران حمایت‌ها و پشتیبانی زیادی گرفتم. می‌دانم که فرآیند رسیدن به این مدال راحت نبوده؛ ۲ ست به اندونزی دادیم و ۲ ست به کره باختیم در طول این مسابقات، اما باید این را مدنظر داشته باشیم که تورنمنت ساده و راحتی نبود. بازیکنان هوشیار بودند و آمده بودند که یک کار خاصی را برای مردم ایران انجام دهند. واقعاً خوشحال هستم، بیشتر برای مردم ایران خوشحال هستم تا برای خودم.

وی در پاسخ به این سوال که امشب والیبال ایران نوزدهمین مدال طلای کاروان ورزش ایران را کسب کرد و در جایگاه ششم رده‌بندی جدول مدال‌ها قرار گرفت و این موضوع باعث خوشحالی مردم ایران شد و این رقابت‌ها پایان خوبی برای ایران داشت، گفت: خوشحال شدم، خوشحال‌تر اینکه یک مدال بوده. من در رویاهایم به یک مدال دیگر فکر می‌کنم که به نظرم آن مدال می‌تواند از این مدال مهم‌تر باشد.

سرمربی تیم ملی والیبال در ادامه عنوان کرد: من در حال پیر شدن هستم و زمان برای من محدودتر شده و امیدوارم به این رویایم برسم. در ایران استعدادهای بسیار زیادی هستند، اما باید بدانیم که استعدادها را در یک مسیر درستی قرار بدهیم. اگر بتوانیم این کار را درست انجام دهیم، می‌توانم آن رویا را در سر داشته باشم.

سرمربی تیم ملی والیبال در پاسخ به این پرسش که اگر بخواهید یک جمله برای مردم ایران بگویید، چه می‌گویید، افزود: اگر یک جمله بخواهم بگویم سخت است، اما امیدوارم هرکدام از شما سلامت باشید و صلح در ایران برقرار باشد. به نظرم صلح در کشور از موفقیت ورزش در کشور مهم‌تر است.

وی ادامه داد: من دوست ندارم در دنیا جنگ را ببینم. مهم نیست چه رنگ پوستی، چه نژادی و چه کشوری باشد. ایران منابع زیادی دارد و به همین دلیل معتقدم که می‌توانیم در این کشور خیلی خوب زندگی کنیم. در کشور شما همه چیز هست، خیلی‌ها والیبال را حمایت کردند و تعدادشان هم خیلی زیاد است. امیدوارم از اتفاق امروز یک دستاورد خوبی برای سلامتی مردم ایران نصیب‌شان شده باشد.

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والیبال تیم ملی والیبال روبرتو پیاتزا سرمربی ناگویا بازی های آسیایی قهرمانی مدال طلا
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