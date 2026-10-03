جزئیات قتل عام هر ۴ عضو خانواده در اصفهان

همه‌چیز از ناپدیدشدن یک خانواده ۴ نفره در اصفهان شروع شد؛ تماس‌هایی که بی‌پاسخ ماند و جست‌وجویی که سرانجام به پشت‌بام یک خانه در خیابان آتشکده اصفهان رسید؛ جایی که راز چند روزه این خانواده در میان زباله‌ها پنهان شده بود.در ادامه جزئیات این قتل عام خانوادگی را بخوانید.

به گزارش تابناک، ماجرای قتل عام خانوادگی در اصفهان؛ خبری که روز پنجشنبه همه را شوکه کرد، از جنایتی علیه یک خانواده ۴ نفره حکایت داشت؛ زن و شوهر جوان به همراه دو کودکشان، یک دختر و یک پسر، به قتل رسیده بودند و اجساد آن‌ها در انباری طبقه بالای خانه پیدا شد.

در خبرهای اولیه اعلام شده بود که این خانواده توسط دو نفر از اقوام نزدیک خود به قتل رسیده‌اند. بررسی‌های پلیس نشان داد ۳ نفر از قربانیان بر اثر اصابت ضربات چاقو و یک نفر نیز بر اثر خفگی جان باخته‌اند. کارآگاهان پلیس آگاهی در ادامه تحقیقات، دو متهم را در یکی از شهرستان‌های استان اصفهان شناسایی و دستگیر کردند.

قاتلان پس از انتقال به پلیس آگاهی در تحقیقات اولیه به قتل هر ۴ عضو خانواده اعتراف کردند و اختلافات شخصی را انگیزه این جنایت عنوان کردند.

حالا جزئیات این پرونده را در روایتی متفاوت از یکی از اقوام نزدیک مریم، زن مقتول، پیگیری کرده‌ایم. این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، جزئیات تکان‌دهنده‌ای از این جنایت را روایت کرد.

به گفته این منبع آگاه، مریم، مادر خانواده، به همراه همسرش محمد و دو فرزندشان در یک ساختمان ۳ طبقه در خیابان آتشکده اصفهان زندگی می‌کردند؛ ساختمانی که هر ۳ طبقه آن متعلق به مریم بود. در این ساختمان، خواهرزاده‌های محمد نیز به همراه مادرشان که خواهر مریم بود، مستأجر بودند و یک مستأجر دیگر هم در ساختمان زندگی می‌کرد.

همین هم‌جواری خانوادگی، چند روز پیش از جنایت به درگیری میان محمد و خواهرزاده‌هایش منجر شد؛ درگیری‌ای که به گفته منبع آگاه، سرآغاز کینه‌ای شد که چند روز بعد به قتل ۴ عضو این خانواده انجامید.

دعوا بر سر سگ‌ها؛ اولین درگیری خونین

این منبع آگاه در تشریح ماجرا گفت ۲ متهم در خانه سگ نگهداری می‌کردند و سر و صدای سگ‌ها باعث ناراحتی خانواده محمد شده بود.

محمد به خواهرزاده‌هایش درباره این موضوع تذکر داده بود و از آن‌ها خواسته بود شرایطی ایجاد نکنند که صدای سگ‌ها خانواده‌اش را آزار دهد.

اما این تذکر به درگیری کشیده شد و در جریان همان اختلاف، ۲ خواهرزاده با چاقو به محمد حمله کردند و او را مجروح کردند.

محمد پس از بهبودی، از خواهرزاده‌هایش نزد پلیس شکایت کرد؛ شکایتی که به گفته این منبع آگاه، باعث شد کینه و اختلاف میان آن‌ها شدت بگیرد و زمینه جنایت بعدی شکل بگیرد.

چند روز پس از آن درگیری روز دوشنبه ۶ مهرماه، ۲ متهم با این عنوان که قصد دارند از دایی خود رضایت بگیرند، وارد خانه محمد شدند.

اما این بار ماجرا به شکل دیگری رقم خورد. آن‌ها محمد را با چاقو به قتل رساندند.

به گفته این منبع آگاه، قاتلان پس از قتل محمد در حال پاک کردن آثار جنایت بودند که مریم به همراه ۲ فرزندش وارد خانه شد. قاتلان که با ورود ناگهانی زن جوان و کودکان مواجه شده بودند، با مریم درگیر شدند و او را خفه کردند و به قتل رساندند.

در ادامه نیز ۲ کودک این خانواده، پرسان ۶ساله و پرهام ۱۲ ساله، با ضربات چاقو به قتل رسیدند. ۴ عضو یک خانواده؛ پدر، مادر و ۲ کودک، در فاصله کوتاهی قربانی این جنایت شدند.

خانواده‌ای که ناگهان ناپدید شدند

اما جنایت هنوز برای اطرافیان خانواده فاش نشده بود. منبع آگاه در ادامه روایت خود گفت: وقتی از خانواده خبری نشد، هرچه با آن‌ها تماس گرفتیم، کسی پاسخ تلفن را نداد. همین موضوع باعث شد به ماجرا شک کنیم.

در نهایت خانواده و بستگان مریم موضوع را با پلیس در میان گذاشتند و اعلام مفقودی کردند. چند ساعت بعد، جست‌وجو برای پیدا کردن اعضای این خانواده آغاز شد؛ اما سرنخ اصلی در همان خانه‌ای بود که خانواده در آن زندگی می‌کردند.

به گفته این منبع آگاه، روز پنجشنبه همراه تعدادی از بستگان به مقابل خانه این خانواده رفتند. مادر ۲ متهم در را باز کرد و آن‌ها وارد ساختمان شدند.

اما یکی از جزئیات کوچک توجه بستگان را به خود جلب کرد؛ موضوعی که شاید در نگاه اول اهمیت چندانی نداشت، اما سرنخ مهمی از یک جنایت هولناک بود.

همیشه جلوی در خانه آن‌ها ۲ فرش کوچک قرار داشت، اما آن روز یکی از فرش‌ها وجود نداشت.

همین موضوع باعث شک بیشتر بستگان شد. آن‌ها به طبقه بالا و سپس پشت‌بام رفتند؛ جایی که زباله‌ها در آنجا ریخته می‌شد. آنجا فرشی را دیدند که جلوی در خانه قرار داشت. زباله‌ها را کنار زدند و با صحنه‌ای دردناک روبه‌رو شدند؛ اجساد هر ۴ عضو خانواده زیر زباله‌ها دفن شده بود و روی آن‌ها آهک ریخته بودند.

راز ناپدیدشدن خانواده با کنار رفتن زباله‌ها و پیدا شدن اجساد، ناگهان مقابل چشم بستگان آشکار شد.

فرار ۲ متهم و بازداشت در اطراف اصفهان

بلافاصله با پلیس تماس گرفته شد. کارآگاهان پلیس آگاهی پس از حضور در محل و انجام تحقیقات، عملیات شناسایی و دستگیری مظنونان را آغاز کردند. به گفته این منبع آگاه، پلیس در کمترین زمان ممکن ۲ متهم را در اطراف شهر اصفهان، زمانی که قصد خروج از شهر را داشتند، شناسایی و بازداشت کرد. این دو متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی، در جریان تحقیقات اولیه به قتل ۴ عضو خانواده اعتراف کردند.

اما پرونده در همین نقطه متوقف نشد. مادر ۲ متهم که خواهر مقتول نیز محسوب می‌شود، روز گذشته به عنوان مظنون بازداشت شد.

با این حال، تاکنون درباره اینکه آیا این زن در قتل برادر و ۲ برادرزاده خود نقشی داشته یا خیر، اطلاعات قطعی منتشر نشده است و تحقیقات درباره نقش احتمالی او در این پرونده ادامه دارد.

در همین حال، یکی دیگر از همسایه‌های این ساختمان نیز در اظهارات خود به پلیس موضوعی را مطرح کرده که حالا به یکی از سرنخ‌های مهم پرونده تبدیل شده است.

این همسایه گفته است در همان روز و تقریباً در همان ساعتی که جنایت رخ داده، صدای جیغی از داخل خانه این خانواده شنیده است.

اما زمانی که موضوع را پیگیری کرده، خواهر مقتول که مادر ۲ متهم است، به او گفته است دخالت نکند و اعضای خانواده در حال دعوا هستند.

این اظهارات باعث شده است شک پلیس نسبت به احتمال نقش یا اطلاع این زن از ماجرای قتل بیشتر شود؛ موضوعی که باید در جریان تحقیقات و بازجویی‌های بیشتر روشن شود.

متین ۲۹ساله و مرتضی ۳۵ ساله؛ دو متهم پرونده

بر اساس اطلاعات این منبع آگاه، ۲ متهم این پرونده متین ۲۹ساله و مرتضی ۳۵ساله هستند؛ ۲ خواهرزاده مقتول که به گفته این منبع، پس از اختلاف بر سر نگهداری سگ‌ها و شکایت محمد از آن‌ها، با انگیزه انتقام وارد خانه دایی خود شده و این جنایت را رقم زده‌اند.

این جنایت در خیابان آتشکده اصفهان رخ داده است و تحقیقات پلیس برای روشن شدن تمام ابعاد پرونده، نحوه دقیق وقوع قتل‌ها، چگونگی انتقال اجساد به پشت‌بام و همچنین مشخص شدن نقش احتمالی مادر ۲ متهم همچنان ادامه دارد.

منبع: رکنا