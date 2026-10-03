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رتبه چهار کنکور تجربی: گوشی‌ام را کنار نگذاشتم

رتبه چهار کنکور تجربی با تأکید بر اهمیت ایجاد تعادل میان درس و زندگی روزمره گفت: در دوران کنکور گوشی موبایلم را کنار نگذاشته بودم و بیشتر برنامه‌های غیر درسی را بعد از ساعات مطالعه انجام می‌دادم.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۱۱
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رتبه برتر کنکور

به گزارش تابناک، سارینا واحدی، رتبه چهار کنکور تجربی آزمون سراسری ۱۴۰۵ از تبریز، با اشاره به کسب رتبه چهار کنکور تجربی، اظهار کرد: فکر می‌کردم رتبه تک‌رقمی در کنکور کسب کنم، اما به رتبه هفت یا هشت فکر کرده بودم و فکر نمی‌کردم رتبه چهار را به دست بیاورم.

وی درباره انتخاب رشته خود، ادامه داد: تصمیم دقیقی در این خصوص نگرفته‌ام، اما به رشته دندانپزشکی فکر می‌کنم. در خصوص دانشگاه نیز هنوز به تصمیم نهایی و نتیجه قطعی نرسیده‌ام و باید بیشتر تحقیق کنم.

واحدی با اشاره به اینکه پزشکی و دندانپزشکی انتخاب دوران کودکی او نبوده است، گفت: رشته تجربی و دکتر شدن چیزی نبود که انتخاب بچگی من باشد و از کودکی به آن فکر کنم، اما چندین سال بود که پس از انتخاب رشته تجربی، به طور جدی به این موضوع فکر می‌کردم.

وی درباره نقش مدرسه در کسب این موفقیت نیز خاطرنشان کرد: آموزش و جو رقابتی مدرسه و همچنین مطالعه متمرکز، در این موفقیت بسیار مؤثر بود.

رتبه چهار کنکور تجربی آزمون سراسری ۱۴۰۵ با توصیه به کنکوری‌ها برای ایجاد تعادل میان درس خواندن و فعالیت‌های غیر درسی، اظهار کرد: دانش‌آموزان باید بین تفریح و برنامه‌های غیر درسی با مطالعه برای کنکور تعادل برقرار کنند.

وی افزود: من در این مدت گوشی موبایلم را هم کنار نگذاشته بودم و بیشتر برنامه‌هایم را بعد از ساعات مطالعه انجام می‌دادم. بچه‌ها باید به گونه‌ای درس بخوانند که هم به اهداف درسی خود دست پیدا کنند و هم حال روحی‌شان برای درس خواندن خوب باشد.

واحدی با اشاره به نقش خانواده در فراهم کردن شرایط مناسب برای مطالعه کنکوری‌ها، گفت: خانواده‌ام بیشتر حمایت غیرمستقیم داشتند و با ایجاد فضایی آرام و مدیریت غیرمستقیم باعث شدند تمرکزم روی دروسم بیشتر شود.

وی خطاب به کنکوری‌ها تأکید کرد که نتایج را از همان ابتدا پیش‌بینی نکنند و به تلاششان ادامه دهند، همه چیز می‌تواند عوض شود و نتیجه می‌تواند چیزی باشد که اصلاً انتظارش را نداشتند.

گفتنی است، سارینا واحدی متولد سال ۱۳۸۷ و دانش‌آموز رشته تجربی دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه ۴ تبریز است.

منبع: ایسنا

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