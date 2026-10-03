جاده چالوس یکطرفه شد
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به گزارش تابناک، سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور افزود: در ادامه، مسیر (شمال به جنوب) این دو محور تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی، به صورت یکطرفه مدیریت خواهد شد و این محدودیت تا عادی شدن وضعیت ترافیکی ادامه خواهد داشت.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در برخی از محورهای استانهای آذربایجان شرقی، البرز، تهران، گیلان، اردبیل، مازندران، زنجان، کردستان و قزوین، بارش پراکنده باران گزارش شده است.
سرهنگ محبی درباره وضعیت ترافیکی محورها نیز گفت: در مسیر جنوب به شمال محور چالوس در محدودههای سیاهبیشه و ولیآباد و همچنین مسیر شمال به جنوب این محور در محدوده ماسال تا مجلار، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
وی ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت محدودههای سهراهی چلاو و رینه ترافیک نیمهسنگین است.
به گفته رئیس پلیس راه راهور فراجا، در آزادراه قزوین-کرج-تهران نیز در محدوده گلشهر تا مهرشهر و همچنین محدوده پایانه شهید کلانتری تا استاندارد، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.