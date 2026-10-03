مخالفت سومالی با حضور اسرائیل در خاکش

رئیس‌جمهور سومالی ضمن ابراز مخالفت کشورش با هرگونه حضور رژیم صهیونیستی در خاک سومالی، نسبت به تلاش برای گسترش دامنه بحران‌های منطقه غرب آسیا به شاخ آفریقا هشدار داد.

به گزارش تابناک، «حسن شیخ محمود»، رئیس‌جمهور سومالی امروز (شنبه) اعلام کرد موگادیشو تحت هیچ شرایطی حضور رژیم صهیونیستی در خاک این کشور را نخواهد پذیرفت.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه تصریح کرد، تلاش‌ها برای انتقال بحران‌های خاورمیانه به سومالی به نتیجه نخواهد رسید و دولت این کشور در برابر تحرکات رژیم صهیونیستی ایستادگی خواهد کرد.

رئیس‌جمهور سومالی همچنین گفت تحرکات اسرائیل در منطقه با هدف نزدیک شدن به کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران دنبال می‌شود.

شیخ محمود در بخش دیگری از اظهارات خود گفت رژیم صهیونیستی در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد پایگاه دریایی در بربره و استفاده از فرودگاه این شهر است.

وی همچنین با اشاره به مواضع مردم سومالی‌لند اعلام کرد ساکنان این منطقه نیز با حضور رژیم صهیونیستی مخالف هستند.

منبع: ایسنا