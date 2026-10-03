En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

مخالفت سومالی با حضور اسرائیل در خاکش

رئیس‌جمهور سومالی ضمن ابراز مخالفت کشورش با هرگونه حضور رژیم صهیونیستی در خاک سومالی، نسبت به تلاش برای گسترش دامنه بحران‌های منطقه غرب آسیا به شاخ آفریقا هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۰۸
| |
683 بازدید
حسن شیخ محمود سومالی

به گزارش تابناک، «حسن شیخ محمود»، رئیس‌جمهور سومالی امروز (شنبه) اعلام کرد موگادیشو تحت هیچ شرایطی حضور رژیم صهیونیستی در خاک این کشور را نخواهد پذیرفت.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه تصریح کرد، تلاش‌ها برای انتقال بحران‌های خاورمیانه به سومالی به نتیجه نخواهد رسید و دولت این کشور در برابر تحرکات رژیم صهیونیستی ایستادگی خواهد کرد.

رئیس‌جمهور سومالی همچنین گفت تحرکات اسرائیل در منطقه با هدف نزدیک شدن به کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران دنبال می‌شود.

شیخ محمود در بخش دیگری از اظهارات خود گفت رژیم صهیونیستی در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد پایگاه دریایی در بربره و استفاده از فرودگاه این شهر است.

وی همچنین با اشاره به مواضع مردم سومالی‌لند اعلام کرد ساکنان این منطقه نیز با حضور رژیم صهیونیستی مخالف هستند.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
سومالی اسرائیل پایگاه دریایی سومالی لند
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
آیا اسرائیل و ترکیه بر سر سوریه وارد جنگ می‌شوند؟/ اسرائیل فضای هوایی سوریه را «عملاً بی‌صاحب» کرده است
کارگردان زن به دنبال بستن پرونده جنجالی الناز شاکردوست
آکادمی شنا
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
لحظه بوسیدن خاک ایران توسط بیژن مرتضوی
روی آنتن صداوسیما خطاب به نتانیاهو: مادرت فاحشه است
لحظه غرق کردن ناو جنگی آمریکا در رزمایش آمریکا و انگلیس
سوپرانقلابی‌ها: شعار ما عیان است، عزل پزشکیان است!
حسن روحانی: اگر کوه‌های تهران پناهگاه اتمی داشت، چه می‌شد؟
جزئیات حضور آیت الله مجتبی خامنه‌ای در خاکسپاری رهبر شهید
دختران موسوی و رسایی؛ دو روایت متفاوت از قانون / ایستادگی در برابر حکم از دو مسیر
فواید خوردن انگور ناشتا
بازگشت ورزشکاران متهم به تجاوز به ایران
روایت بهاره رهنما از تاوان جدایی‌اش از پیمان قاسم‌خانی
زبان بدن محسن رضایی در مواجهه با شاهین مصطفی
طرز تهیه کله پاچه برای صبحانه جمعه
بدرالسادات عراقچی، خواهر وزیر امور خارجه درگذشت
عده‌ای منتظر سقوط دولت هستند/ خاتمی با رهبر شهید زاویه داشت اما حمایت ‎‌شد/ رسانه ملی با وضعیت کنونی قابل ادامه نیست/برخی دنبال سلبریتی‌زدایی از صداوسیما بودند!
ویدیوی جنجالی از صداوسیما در رسانه‌های اسرائیل
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۱ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۶۴ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۶۰ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
سوپر انقلابی‌ها در آزمون سخت حکم رسایی / آنچه برای دیگران تجویز می‌کردید را بپذیرید!  (۵۱ نظر)
توجیه خواهر پژمان جمشیدی درباره رفتارش  (۴۹ نظر)
میثم نیلی سران سه قوه را به «کودتا» متهم کرد  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005rS0
tabnak.ir/005rS0