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تصاویر تازه از بمباران ایران؛ اطراف بیت رهبری است؟
ویدیویی از بمباران ایران توسط هواگردهای دشمن در جریان جنگ رمضان منتشر شده که متعلق به دوربین یک نانوایی است. ادعا شده این تصاویر متعلق به بمباران بیت رهبری است؛ این در حالی است زمان بمباران بیت رهبری در حدود 9:45 روز 9 اسفند 1404 بود اما دوربین ساعت 10:36 روز 16 اسفند را نشان میدهد. بنابراین تصاویری که میبینید نمیتواند متعلق به اطراف بیت رهبری باشد.
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