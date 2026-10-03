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کشتی؛ گلِ سرسبد کاروان ایران

شش طلا برای تیم‌های دومِ ورزش اول

سید مهدی فاطمی
کد خبر: ۱۳۹۷۱۰۵
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کشتی امیرعلی آذرپیرا

بازی‌های آسیایی ناگویا در حالی به روز ماقبل پایانی رسید که آزادکاران ایرانی درخشان ظاهر شده و با دو طلای یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا، جمع طلاهای کشتی را به شش رساندند.

این عملکرد در شرایطی به دست آمد که ایران با تیم‌های دوم خود پا به رقابت‌ها گذاشته و تیم‌های اصلی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در اردو به سر می‌برند.

کارنامه کشتی ایران با دو طلای امین میرزازاده و علیرضا عبدولی در فرنگی، در کنار مدال‌های زرین محمد نخودی، امیرحسین زارع، یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا در آزاد، که نیمی از طلاهای کل مسابقات را شامل می‌شد، می‌توانست با حضور برخی چهره‌های مطرح اما غایب ما بسیار پربارتر شود.

اگر میلاد والی‌زاده و رحمان عموزاد را در کشتی آزاد و پیام احمدی، سعید اسماعیلی، محمدهادی ساروی و علیرضا مهمدی را در فرنگی داشتیم، احتمال شکوهمندانه‌تر شدن این پیروزی بزرگ برای کشتی وجود داشت؛ به‌خصوص در مورد رحمان عموزاد، سعید اسماعیلی و محمدهادی ساروی که قهرمان جهان و المپیک و از بهترین‌های اوزان خود در دنیا محسوب می‌شوند.

اما فدراسیون کشتی و در رأس آن علیرضا دبیر، تصمیم به اعزام تیم دوم به مسابقات گرفت که با توجه به اهمیت رقابت‌های جهانی، اقدامی درست و حرفه‌ای تلقی می‌شود.

کشتی، همچون همه ادوار گذشته بازی‌های آسیایی، گلِ سرسبد کاروان ورزش ایران بود و شش طلای کسب‌شده توسط قهرمانان ورزش اول ایران، در میان مدال‌های طلای کاروان که در این دوره به عدد ۱۹ رسید، نزدیک به یک سوم طلاهای کاروان ورزش ایران محسوب می‌شود.

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