به گزارش تابناک؛ در چهاردهمین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، امروز (شنبه ۱۱ مهر) نمایندگان کشورمان در ۷ رشته مختلف به مصاف حریفان خود رفتند.

در رقابت‌های امروز آرین سلیمی در تکواندو، یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا در کشتی آزاد و تیم ملی والیبال طلا گرفتند، مهدی حاجی‌موسایی در تکواندو صاحب نشان نقره شد، فاطمه احمدی در تکواندو و تیم دونفره پدل متشکل از فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی مدال برنز را به دست آوردند.

هرچند فردا فائزه غروی در سوارکاری نماینده کشورمان خواهد بود، اما با توجه به شرایط این رشته، باید گفت که کار کاروان ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی با کسب ۱۹ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز (مجموع ۵۲ مدال) به پایان رسید.

گزارش کامل عملکرد ورزشکاران ایران در روز چهاردهم در زیر آمده است:

*والیبال

تیم ملی والیبال در دیدار نهایی با نتیجه ۳ بر یک برابر ژاپن به برتری رسید و مدال طلا را از آن خود کرد. ایران در ست‌های اول، سوم و چهارم با نتایج ۲۸-۲۶، ۲۵-۲۱ و ۲۶-۲۴ پیروز شد و تنها در ست دوم ۲۵-۱۹ نتیجه را به حریف واگذار کرد.

* واترپلو

تیم ملی واترپلو در دیدار رده‌بندی مقابل تیم چین قرار گرفت و در جدال با این حریف با نتیجه ۱۳ بر ۹ شکست خورد و از کسب مدال باز ماند. تیم کشورمان در کوارتر‌های اول، دوم و سوم با نتایج ۴ بر ۲، ۳ بر ۲ و ۴ بر ۲ باخت و فقط در کوارتر چهارم ۳ بر ۲ به برتری رسید.

* پدل

در دیدار رده‌بندی بخش دوبل، دو تیم از ایران مقابل هم قرار گرفتند که در پایان، تیم دوبل فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی با نتیجه ۲ بر صفر (۶-۳ و ۶-۴) مقابل تیم تیم دوبل حامی گلستان و آریا روغنی به برتری دست یافت و مدال برنز را به خود اختصاص داد.

* کشتی آزاد

علی مؤمنی در وزن ۵۷ کیلوگرم، در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل «آیال بلولیوبسکی» از تاجیکستان قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر یک باخت، در نهایت مؤمنی نتوانست به شانس مجدد راه یابد و حذف شد.

امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم، در دور نخست به مصاف «محمد گلزار» از پاکستان رفت و به راحتی با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز شد و گام به مرحله بعدی گذاشت.

آذرپیرا در مرحله یک‌چهارم نهایی «شاتلیک هملیایف» از ترکمنستان را ۱۰ بر صفر از پیش‌رو برداشت و با اقتدار به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

او برای رسیدن به فینال مقابل آرش یوشیدا، دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا از ژاپن قرار گرفت و در یک کشتی زیبا و تماشایی با نتیجه ۴ بر ۳ پیروز شد و گام به دیدار نهایی گذاشت. آذرپیرا در فینال برابر حریف ازبکستانی خود با نتیجه ۱۰ بر صفر و امتیاز عالی حریف خود را در ۴ دقیقه شکست داد و مدال طلا را کسب کرد.

یونس امامی در مرحله یک‌هشتم نهایی وزن ۷۴ کیلوگرم مقابل «رازامبک جمالوف» قهرمان المپیک ۲۰۲۴ پاریس از ازبکستان قرار گرفت و با نتیجه ۷ بر ۶ به بربتری رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

امامی در مرحله یک‌چهارم نهایی با «جاگلان ساگار» از هند روبه‌رو شد و در یک کشتی برتر و در کمتر از ۳ دقیقه ۱۰ بر صفر برنده شد تا به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کند.

آزادکار کشورمان در نیمه نهایی به مصاف «نورکوژا کایپانوف» از قزاقستان رفت و ۴ بر ۲ پیروز شد و به فینال راه یافت. امامی در مسابقه نهایی به مصاف یوشینوسوکه اویاگی از ژاپن رفت و با برتری ۹ بر ۵ مدال طلا را بر گردن آویخت.

* تکواندو

آرین سلیمی در مرحله یک‌چهارم نهایی وزن ۸۰+ کیلوگرم، با «هائو تانگ» از چین مبارزه کرد و دو راند پیاپی (۱۹-۱۰ و ۱۴-۴) به برتری دست یافت. او در مرحله نیمه نهایی حریف اردنی را در دو راند شکست داد تا به فینال برسد.

سلیمی در فینال مقابل «مارات ماولونوف» از ازبکستان قرار گرفت و در جدال با این تکواندوکار را ۲ بر صفر (۲۶-۴ و ۲۰-۸) شکست داد و صاحب مدال طلا شد.

مهدی حاجی‌موسایی در وزن ۶۸- کیلوگرم، پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی با «یو فان چن» از چین مبارزه کرد و در یک جدال سخت و نفسگیر به پیروزی ۲ بر یک (۱۳-۵، ۵-۷، ۲۴-۱۷) رسید و به نیمه نهایی راه یافت. او در دیدار نیمه نهایی برابر زید عبدالکریم از اردن را با نتیجه ۲ بر یک مغلوب کرد و فینالیست شد.

حاجی‌موسایی در فینال با «بانلونگ توبتیمدانگ» از تایلند مبارزه کرد و در دو راند پیاپی (۶-۵ و ۳-۲) شکست خورد و با کسب مقام نایب قهرمانی، به مدال نقره بسنده کرد.

فاطمه احمدی در نخستین مبارزه خود در وزن ۶۷+ کیلوگرم با نتیجه ۲ بر صفر مقابل «لین یی چن» از چین‌تایپه به پیروزی رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. او در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل «دنیا صابر» از عربستان به برتری ۲ بر یک رسید. احمدی در مرحله نیمه نهایی با شکست مقابل حریفی از کره جنوبی به مدال برنز این رقابت‌ها رسید.

ناهید کیانی دارنده مدال نقره المپیک ۲۰۲۴ پاریس، در وزن ۵۷- کیلوگرم، در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل «توگژان کازان‌بک» از قزاقستان در دو راند پیاپی با نتایج ۶-۴ و ۸-۳ به برتری رسید و به یک‌چهارم نهایی صعود کرد.

کیانی در مرحله بعدی به مصاف «وی، چون لین» از چین تایپه رفت و با شکست ۲ بر یک (۱۲-۵ و ۹-۹، ۶-۲) مقابل این تکواندوکار، از صعود به نیمه نهایی باز ماند و حذف شد.

* جوجیتسو

شهرزاد خشنودزاده در وزن ۶۳- کیلوگرم، در مرحله یک‌شانزدهم نهایی با «آی یوشیناگا» از ژاپن مبارزه کرد و با قبول شکست ۳ بر ۲، از گردونه مسابقات کنار رفت.

نسیم محمدی در وزن ۶۳- کیلوگرم، در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف «چوی هی جو» از کره جنوبی رفت و با نتیجه ۲ بر صفر باخت و حذف شد.

* سوارکاری

فائزه غروی تنها نماینده کشورمان در رقابت‌های پرش با اسب انفرادی همراه با اسب خود «ایندیگو» به میدان رفت و با ثبت ۳۸ خطا (۱۲ خطای موانع و ۲۶ خطای زمانی) و با ایستادن در رده بیستم به فینال صعود کرد، مسابقات فینال فردا برگزار می‌شود.