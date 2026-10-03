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آتش به جان تأسیسات آرامکو افتاد

توده‌ای از دود سیاه و آتش بامداد امروز بر فراز یکی از تأسیسات وابسته به آرامکو در ریاض مشاهده شد؛ حادثه‌ای که در بحبوحه تشدید تنش‌ها میان عربستان و انصارالله یمن رخ داده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۰۲
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تاسیسات آرامکو

به گزارش تابناک؛ آتش به تأسیسات آرامکو در ریاض افتاد. خبرگزاری رویترز گزارش داد از بامداد امروز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵، توده بزرگی از دود و آتش در محوطه یکی از تأسیسات وابسته به شرکت آرامکو در پایتخت عربستان به هوا برخاسته است.

بر اساس این گزارش، آتش‌سوزی در نزدیکی پالایشگاه آرامکو در جنوب ریاض رخ داده و تصاویر منتشرشده ستون بزرگی از دود سیاه را در منطقه نشان می‌دهد.

مقامات سعودی در برابر آتش‌سوزی آرامکو سکوت کردند

رویترز تأکید کرده است تا لحظه انتشار گزارش، نه مقامات سعودی و نه شرکت آرامکو هیچ تأییدی درباره این آتش‌سوزی منتشر نکرده‌اند و آرامکو نیز به درخواست این خبرگزاری برای اظهارنظر پاسخ نداده است.

این خبرگزاری همچنین نوشته است که حادثه در بحبوحه تشدید درگیری میان عربستان و انصارالله یمن رخ داده است؛ گروهی که در هفته‌های اخیر حملات خود به زیرساخت‌های انرژی عربستان را تشدید کرده است.

به گزارش رویترز انصارالله یمن هفته گذشته نیز مدعی حمله موشکی و پهپادی به تأسیسات آرامکو در ینبع شده بود، هرچند مقامات سعودی در آن زمان اعلام کردند شش موشک بالستیک شلیک‌شده به سمت طائف و منطقه ینبع را رهگیری کرده‌اند و خسارتی به تأسیسات آرامکو گزارش نشده است.

حملات گسترده موشکی و پهپادی یمن به مخازن آرامکو

این گزارش رویترز در حالی منتشر می‌شود که صبح امروز رسانه‌های منطقه از حملات گسترده موشکی و پهپادی یمن به مخازن آرامکو در ریاض، آتش‌سوزی گسترده و اختلال شدید در پرواز‌های فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض و فرودگاه شهر الدمام در شرق عربستان خبر داده بود.

تصاویر ماهواره‌ای نیز پیش‌تر نشان داده بود آتش‌سوزی در ریاض از نخستین ساعات بامداد امروز رخ داده است.

تأیید این حادثه از سوی رویترز، حتی بدون تأیید رسمی مقامات سعودی، می‌تواند نشانه‌ای از جدیت آسیب واردشده به زیرساخت‌های حیاتی آرامکو باشد.

پالایشگاه آرامکو در ریاض، تنها پالایشگاه بزرگ پایتخت و منطقه مرکزی عربستان است با ظرفیت حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار بشکه در روز. هرچند در مقایسه با پایانه‌های بزرگ صادراتی حجم کمی دارد، اما تأمین سوخت حمل‌ونقل برای پرجمعیت‌ترین منطقه شهری عربستان را بر عهده دارد.

این پالایشگاه از طریق خط لوله شرق‌غرب به میادین نفتی شرق متصل است؛ بنابراین آسیب به آن مستقیماً امنیت سوخت داخلی را هدف می‌گیرد و نگرانی درباره آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی سعودی را بالا می‌برد.

ینبع درگیر آتش؛ سایه تنش بر بازار جهانی نفت

با توجه به اینکه نفت خام برنت در پی تشدید تنش‌ها به بالای ۱۰۲ دلار در هر بشکه رسیده و عملیات بارگیری نفتکش‌ها در بندر ینبع نیز در پی حمله و آتش‌سوزی روز گذشته متوقف شده است، تداوم این حملات می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه نفتکش‌ها و قیمت تمام‌شده انرژی را در سطح جهانی افزایش دهد.

بر اساس گزارش‌ها، بارگیری نفت در بندر ینبع عربستان نیز که جایگزین تنگه هرمز برای صادرات نفت این کشور بود، ابتدا در ۱۱ سپتامبر پس از حمله به خط لوله شرق‌غرب متوقف شد، در ۲۲ سپتامبر موقتاً از سر گرفته شد، اما در ۱ اکتبر با اصابت یک پرتابه و آتش‌سوزی در بندر، دوباره متوقف شد. گزارش‌های ۲ و ۳ اکتبر (امروز و دیروز) نیز تأیید می‌کنند که عملیات بارگیری نفت خام در ینبع همچنان متوقف است.

منبع: فارس

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