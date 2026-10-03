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اعزام ۴۰ هزار نیروی پاکستانی به عربستان

اعزام ۴۰ هزار نیروی پاکستانی به عربستان برای دفاع مرزی در اوج تنش‌ها با صنعا صورت گرفت؛ این نیروها با هدف مقابله با حملات نیروهای مسلح یمن در مناطق مرزی ریاض مستقر شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۹۸
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بن سلمان

به گزارش تابناک؛ پاکستان که در چارچوب پیمان مکه، وظیفه حمایت دفاعی از عربستان را بر عهده دارد، هزاران نیروی خود را در این کشور مستقر کرده است.

یکی از مقامات پاکستانی در گفت‌و‌گو با رویترز تأکید کرده که قرار نیست این نیرو‌ها در عملیات نظامی در خاک یمن شرکت کنند. به گفته این مقام، نیرو‌های پاکستانی از سال گذشته به تدریج در چندین نوبت به عربستان فرستاده شده‌اند.

این استقرار در حالی صورت می‌گیرد که عربستان سعودی در حال آماده‌سازی برای یک حمله نظامی احتمالی علیه نیرو‌های مسلح یمن است. به گفته رسانه‌ها، ریاض در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله یک عملیات محدود در اطراف تنگه استراتژیک باب‌المندب یا یک حمله گسترده‌تر در چندین جبهه است. رویترز گزارش داده که این عملیات می‌تواند ظرف چند هفته آینده آغاز شود.

هدف اصلی ریاض معکوس کردن پیشروی‌های اخیر یمنی‌ها در امتداد ساحل غربی یمن و بازپس‌گیری کنترل مناطق اطراف باب‌المندب است؛ باب‌المندب، گلوگاه دریایی کلیدی‌ای است که دریای سرخ را به خلیج عدن و مسیر‌های کشتیرانی گسترده‌تر بین اروپا و آسیا متصل می‌کند و نقش مهمی در صادرات نفت ایفا می‌کند.

پاکستان همچنین تجهیزات نظامی در اختیار عربستان قرار داده و مشورت‌هایی نیز به نیرو‌های تحت حمایت عربستان ارائه کرده است.

یک مقام پاکستانی گفته اسلام‌آباد ماه گذشته چهار هواپیمای باری به عدن فرستاده که حامل سیستم‌های پدافند هوایی، تسلیحات توپخانه‌ای سبک، پهپاد و تجهیزات ضدپهپاد بوده است.

عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در ۷ اوت (۱۶ مرداد) توافقنامه دفاع مشترک مکه را امضا کردند و متعهد شدند حمله مسلحانه به هر یک از آنها را حمله به هر سه تلقی کنند. فرماندهان نظامی آنها در ۲۵ سپتامبر (۳ مهر) در ریاض دیدار کردند و حملات یمن را محکوم کردند.

منبع: فارس

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