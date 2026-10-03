تیم ملی والیبال ایران در فینال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا مقابل ژاپن به پیروزی رسید و مدال طلای این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، تیم‌های ملی والیبال ایران و ژاپن در فینال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا در ورزشگاه اوکازاکی به مصاف یکدیگر رفتند که شاگردان روبرتو پیاتزا موفق شدند با نتیجه ۳ بر یک میزبان از پیش‌رو بردارد و مدال طلای این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کنند تا از مدال طلای دوره پیشین حفاظت کنند.

در ادامه نتایج ست‌های دیدار ایران و ژاپن آمده است:

ست اول

ایران: ۲۸

ژاپن: ۲۶

ایران: ۲۸ ژاپن: ۲۶ ست دوم:

ایران: ۱۹

ژاپن: ۲۵

ایران: ۱۹ ژاپن: ۲۵ ست سوم

ایران: ۲۵

ژاپن: ۲۱

ایران: ۲۵ ژاپن: ۲۱ ست چهارم

ایران : ۲۶

ژاپن : ۲۴

تیم ایران در‌ این مسابقه با ترکیب اسماعیل نژاد، به‌نژاد، ناصری، ولی‌زاده، شریفی و حق‌پرست راهی میدان شد و در ادامه روبرتو پیاتزا از دیگر نفرات هم استفاده کرد. ایران مرحله گروهی را با سه پیروزی پیاپی مقابل قرقیزستان، تایلند و اندونزی پشت سر گذاشت و در مرحله یک چهارم نهایی هم در ست پنجم موفق به شکست دادن کره‌جنوبی شده بود.

شاگردان پیاتزا در مرحله نیمه نهایی هم موفق شده بودند در ۳ ست پیاپی پاکستان را از پیش‌رو بردارند تا راهی فینال بازی‌های آسیایی شوند. ایران در فینال مقابل ژاپن قرار گرفت که چند روز پیش در رقابت‌های قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک، شکست خورده بود تا ضمن نایب قهرمانی فرصت کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را از دست بدهد. اگرچه والیبال ایران روی کاغذ هنوز شانس کسب سهمیه المپیک را دارد، اما کار بسیار سخت است.

با این حال پیروزی مقابل ژاپن در بازی‌های آسیایی مرهمی بود برای شکست اخیر تا شاگردان پیاتزا آخرین طلای کاروان ورزشی ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی را کسب کنند.

نتایج تیم ایران در ۳ دوره قبلی بازی‌های آسیایی به شرح زیر است:

۲۰۱۴: اینچئون، کره‌جنوبی - طلا؛ ایران در فینال ژاپن را ۳–۱ شکست داد.

۲۰۱۸: جاکارتا-پالمبانگ، اندونزی - طلا؛ ایران با پیروزی ۳ بر صفر مقابل کره جنوبی مدال طلا گرفت.

۲۰۲۲: هانگژو، چین - طلا؛ ایران در فینال چین را ۳ بر ۱ شکست داد.