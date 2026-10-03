پایان کار کاروان فرشتگان میناب در بازیهای آسیایی
به گزارش تابناک؛ با اتمام بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی ناگویا ۲۰۲۶، مرکز نظارت بر تیمهای ملی کمیته ملی المپیک، گزارشی آماری و تحلیلی در خصوص عملکرد کاروان ورزشی فرشتگان میناب منتشر کرد که متن آن بدین شرح است:
عملکرد کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران (کاروان فرشتگان میناب) در بیستمین دوره بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ با مجموعهای از دستاوردهای کمی و کیفی همراه بود که در مجموع، ارتقای جایگاه ایران در ورزش قارهای، افزایش کیفیت مدالآوری، توسعه منابع مدال و ظهور ظرفیتهای جدید در ورزش قهرمانی کشور را نشان میدهد.
کاروان ایران با حضور ۳۰۴ ورزشکار، موفق به کسب ۵۲ مدال شامل ۱۹ طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز شد و در پایان، در جایگاه ششم جدول مدالی بازیها قرار گرفت؛ جایگاهی که نسبت به دوره گذشته یک پله ارتقاء یافته است. این صعود در جدول مدالی، در کنار افزایش قابل توجه تعداد مدالهای طلا، یکی از مهمترین شاخصهای عملکرد کاروان در این دوره محسوب میشود. این دستاورد در شرایطی به دست آمد که علی رغم اینکه کشور طی ۱۵ ماه گذشته درگیر جنگ تحمیلی بود، مجموعه ورزش کشور با ارادهای پولادین و همتی مثالزدنی، برای حفظ آمادگی ورزشکاران، اعتلای ورزش کشور و حضور قدرتمند در بازیهای آسیایی تلاش کردند.
نهایتا تعداد مدالهای طلای ایران از ۱۳ طلا در هانگژو به ۱۹ طلا در ناگویا رسید که این رقم بیانگر ۳۸.۹ درصد افزایش بهرهوری طلای کاروان است. همچنین سهم طلا از مجموع مدالهای ایران از ۲۴.۱ درصد در هانگژو به ۳۶.۵ درصد در ناگویا افزایش یافت که نشاندهنده ارتقای کیفیت ترکیب مدالهای کسب شده است.
یکی دیگر از دستاوردهای مهم کاروان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا، کسب مدال در ۲۱ رشته ورزشی و ثبت رکورد تاریخی ایران در تعداد رشتههای مدالآور در بازیهای آسیایی است، رکوردی که از رقم قبلی ۲۰ رشته عبور کرده است. این اتفاق نشاندهنده حفظ و گسترش دامنه منابع مدالآوری و کاهش تمرکز موفقیتها در تعداد محدودی از رشتههاست. در این میان، عملکرد درخشان ورزشکاران در کشتی، تکواندو، وزنهبرداری، والیبال، روئینگ و کاراته و نتایج قابل توجه در ورزشهای الکترونیک، ووشو، دوومیدانی و کوراش از نقاط برجسته کاروان بود. کسب مدال در رشتههایی همچون ژیمناستیک، کبدی، سنگنوردی، بسکتبال و بسکتبال سهنفره نیز بر تنوع این سبد افزوده است.
اما عملکرد بانوان یکی از برجستهترین دستاوردهای این دوره بود. دختران غیور ایران اسلامی با کسب ۳ مدال طلا بهترین عملکرد تاریخی خود در یک دوره بازیهای آسیایی را ثبت کردند. این سه طلا همچنین معادل ۷۵ درصد مجموع چهار طلای بانوان ایران در تمامی ادوار پیش از ناگویا است. کسب نخستین مدال طلای تاریخ تکواندو زنان ایران در بازیهای آسیایی توسط ساغر مرادی و نخستین طلای روئینگ بانوان ایران توسط فاطمه مجلل، در کنار نخستین مدال برنز تاریخ وزنهبرداری زنان توسط ریحانه کریمی، نخستین مدال تیمی زنان ایران در کاتا و نخستین مدال تاریخی زنان ایران در مواد دو مسابقات دو و میدانی، از مهمترین نشانههای توسعه مدالآوری بانوان در این دوره بود.
ناگویا همچنین مجموعهای از نخستینها و رکوردهای تاریخی را برای ورزش ایران به همراه داشت. محمدرضا طیبی با کسب مدال طلای پرتاب وزنه پس از ۵۲ سال و ثبت رکورد بازیهای آسیایی، یکی از مهمترین موفقیتهای دوومیدانی ایران را رقم زد. علی داودی رکورد آسیا و بازیهای آسیایی را جابهجا کرد و علی عالیپور نیز موفق به جابهجایی رکورد جهانی شد. حضور شناگران ایران در فینال مسابقات پس از ۱۶ سال، کسب مدال تاریخی ژیمناستیک هنری مردان در پرش خرک، نخستین مدال تاریخ ایران در ورزشهای الکترونیک، مدال تاریخی پدل مردان در نخستین حضور ایران بخش دیگری از این مجموعه دستاوردهاست.
از منظر مشارکت ورزشکاران در نتایج نیز، مجموعاً ۱۰۸ معادل مدالی برای کاروان به ثبت رسیده است. این یافته بدین معناست که ۳۵.۵۳ درصد از ورزشکاران کاروان اعزامی موفق به مدالآوری شدند.
در کنار این دستاوردها، عملکرد برخی رشتهها با سطح انتظارات و ظرفیتهای پیشبینیشده همخوانی نداشته و رضایتبخش ارزیابی نمیشود؛ بنابراین ضروری است ارزیابی این رشتهها در اسرع وقت و بر مبنای شاخصهای فنی، اهداف تعیینشده، فرآیند آمادهسازی، سطح رقابت و میزان تحقق برنامههای پیشبینیشده انجام شود تا نقاط قابل بهبود و عوامل مؤثر بر نتایج بهصورت دقیق شناسایی و برای رویدادهای آینده برنامه اصلاحی تدوین شود.
در همین راستا، گزارش فنی، جامع و کاملاً دقیق رشته به رشته عملکرد کاروان توسط مرکز نظارت بر تیمهای ملی تهیه خواهد شد و پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی، در اسرع وقت منتشر میشود. این گزارش ضمن بررسی نتایج و عملکرد هر رشته، باید مبنای تصمیمگیری برای اصلاح فرآیند آمادهسازی، بهبود نظام انتخاب و اعزام، تقویت پشتیبانی فنی و برنامهریزی برای رویدادهای آینده قرار گیرد.
در مجموع، ناگویا برای ورزش ایران رویدادی همراه با ارتقای یکپلهای جایگاه در جدول مدالی، رشد قابل توجه طلای کاروان، افزایش بهرهوری مدالآوری، ثبت رکورد تاریخی در تعداد رشتههای مدالآور، بهترین عملکرد تاریخی بانوان در کسب طلای بازیهای آسیایی و مجموعهای از نخستینها و رکوردهای جدید بود. بهرهگیری دقیق از این دستاوردها و در عین حال شناسایی و اصلاح نقاط قابل بهبود، میتواند زمینه تثبیت این روند و تبدیل ظرفیتهای ایجادشده در ناگویا به موفقیتهای پایدار در رویدادهای پیشرو را فراهم کند.