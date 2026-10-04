رقابت ترکیه، اسرائیل و یونان در حال تبدیل شدن به یک مثلث استراتژیک است که توسط تغییر موازنه قدرت، پیوند‌های نظامی و پویایی‌های امنیت منطقه‌ای شکل می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، «دیلی صباح» ترکیه در مقاله‌ای نوشته است: یک دیدگاه رایج بر این باور است که لفاظی‌های رقابتی و تنش‌های استراتژیک بین ترکیه، اسرائیل و یونان، که در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای آشکار شده است، موقعیتی و تا حد زیادی سیاسی هستند.

این رویکرد تنش‌های فعلی در روابط ترکیه-اسرائیل را عمدتاً از دریچه جنگ غزه و مسئله فلسطین تفسیر می‌کند، در حالی که رقابت ترکیه-یونان را از منشور اختلافات دوجانبه دوره‌ای در دریای اژه، قبرس و مدیترانه شرقی می‌بیند. روابط استراتژیک و نظامی بین اسرائیل و یونان، که در سال‌های اخیر عمیق‌تر شده است، نیز اغلب به عنوان یک نزدیکی دوجانبه مستقل از این دو حوزه متمایز رقابت تلقی می‌شود.

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برخلاف درک عمومی، رقابت ترکیه با اسرائیل و یونان به طور فزاینده‌ای از یک موضوع سیاسی چرخه‌ای فراتر می‌رود و دستخوش تحولی ساختاری می‌شود. مهم‌تر از آن، رقابت‌های ترکیه-اسرائیل و ترکیه-یونان، که قبلاً عمدتاً به طور مستقل پیش می‌رفتند، به طور فزاینده‌ای در هم تنیده می‌شوند و به اجزای یک مبارزه قدرت استراتژیک گسترده‌تر تبدیل می‌شوند که از دریای اژه تا مدیترانه شرقی و تا شامات امتداد می‌یابد.

در قلب این تحول، صرفاً اختلافات دیپلماتیک یا لفاظی‌های تند رهبران قرار ندارد. تغییرات در موازنه قدرت منطقه‌ای، تغییرات در توانایی‌های نظامی، تحولات در صنعت دفاعی، مشارکت‌های امنیتی جدید و جغرافیای استراتژیک جدیدی که در شامات در پی مناقشه سوریه ظهور کرده است، بنیان مادی این رقابت را بازسازی می‌کنند

در قلب این تحول، صرفاً اختلافات دیپلماتیک یا لفاظی‌های تند رهبران قرار ندارد. تغییرات در موازنه قدرت منطقه‌ای، تغییرات در توانایی‌های نظامی، تحولات در صنعت دفاعی، مشارکت‌های امنیتی جدید و جغرافیای استراتژیک جدیدی که در شامات در پی مناقشه سوریه ظهور کرده است، بنیان مادی این رقابت را بازسازی می‌کنند.

به همین دلیل، تحلیل وضعیتی که امروز با آن رو‌به‌رو هستیم از دریچه سه رابطه دوجانبه جداگانه، به طور فزاینده‌ای ناکافی می‌شود. سخت‌تر شدن روابط ترکیه-اسرائیل، نزدیکی استراتژیک بین اسرائیل و یونان و رقابت تاریخی بین ترکیه و یونان، اکنون در همان معادله قدرت منطقه‌ای بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند.

تحولات در سوریه موازنه قدرت در مدیترانه شرقی را تغییر می‌دهد؛ همکاری نظامی بین اسرائیل و یونان بر برنامه‌ریزی امنیتی آنکارا تأثیر می‌گذارد و گسترش توانایی‌های نظامی و صنعت دفاعی ترکیه نقش فزاینده‌ای در محاسبات استراتژیک بلندمدت هم آتن و هم تل‌آویو ایفا می‌کند.

در این نقطه، چارچوب «تله توسیدید» گراهام آلیسون یک ابزار تحلیلی مهم برای درک تحول در حال وقوع ارائه می‌دهد. با این حال، پویایی‌های در حال ظهور در مدیترانه شرقی و شامات پیچیده‌تر از دوگانگی کلاسیک قدرت نوظهور در برابر قدرت تثبیت‌شده است که آلیسون توصیف می‌کند.

در اینجا، هیچ قدرت نوظهور واحدی در برابر یک قدرت تثبیت‌شده واحد قرار نمی‌گیرد. توانایی‌های منطقه‌ای در حال گسترش ترکیه به طور فزاینده‌ای با محاسبات امنیتی اسرائیل و یونان تلاقی می‌کند، که هر دو به دلایل مختلف و در مناطق مختلف با ترکیه رقابت می‌کنند.

تله توسیدید

به همین دلیل، ساختار در حال ظهور را می‌توان به جای «تله توسیدید» به عنوان «مثلث توسیدید» توصیف کرد. در مرکز این مثلث موضوعی قرار دارد که عمیق‌تر از لفاظی‌های سیاسی بین ترکیه، اسرائیل و یونان است: موازنه قدرت در حال تغییر در منطقه، ترس و عدم قطعیت متقابلی که این تغییر ایجاد می‌کند، پاسخ‌های متوازن‌کننده به آن و روشی که این پاسخ‌ها به طور فزاینده‌ای چرخه جدیدی از ضد‌توازن‌سازی ایجاد می‌کنند.

به عبارت دیگر، مسئله دیگر صرفاً این نیست که این سه کشور درباره یکدیگر چه می‌گویند. مسئله واقعی این است که آنها قدرت یکدیگر را چگونه درک می‌کنند و آن درک چگونه رفتار استراتژیک خودشان را شکل می‌دهد.

به سوی هم‌راستایی منطقه‌ای

نقطه شروع شکل‌گیری این مثلث در تحولی نهفته است که پس از سال ۲۰۱۰ رخ داد. وخامت روابط ترکیه-اسرائیل پس از حادثه ماوی مرمره نه تنها روابط بین دو طرف را قطع کرد، بلکه هندسه استراتژیکی را که از دهه ۱۹۹۰ در مدیترانه شرقی شکل گرفته بود نیز تغییر داد.

با فاصله گرفتن آنکارا و تل‌آویو، اسرائیل و یونان شروع به دیدن فرصت‌های استراتژیک جدید در یکدیگر کردند. اکتشافات انرژی، همکاری نظامی و تغییرات در سیاست منطقه‌ای به سرعت روابط اسرائیل-یونان را که قبلاً محدود بود، عمیق‌تر کرد. یونان به سادگی جای ترکیه را در چشم اسرائیل نگرفت و اسرائیل نیز به سمت یک اتحاد مستقیم ضد‌ترکیه حرکت نکرد. با این حال، پویایی قدرت منطقه‌ای شروع به تغییر قابل توجهی کرد.

ترکیه دیگر صرفاً در چارچوب یک معماری منطقه‌ای که عمدتاً توسط دیگران شکل گرفته است عمل نمی‌کند؛ بلکه به قدرتی تبدیل شده است که به دنبال تأثیرگذاری بر آن معماری مطابق با اولویت‌های خود است

در همان دوره، ترکیه نیز دستخوش تحولی قابل توجه شد. آنکارا به بازیگری تبدیل شده است که در خاورمیانه مستقل‌تر عمل می‌کند، توانایی‌های دیپلماتیک و اقتصادی خود را گسترش می‌دهد و موضع قاطع‌تری در مورد نظم منطقه‌ای اتخاذ می‌کند. خیزش‌های عربی این تحول را بیشتر تسریع کرده است.

ترکیه دیگر صرفاً در چارچوب یک معماری منطقه‌ای که عمدتاً توسط دیگران شکل گرفته است عمل نمی‌کند؛ بلکه به قدرتی تبدیل شده است که به دنبال تأثیرگذاری بر آن معماری مطابق با اولویت‌های خود است.

مرحله دوم این تحول پس از سال ۲۰۱۶ ظهور کرد، زمانی که مدیترانه شرقی به عرصه کلیدی رقابت قدرت منطقه‌ای تبدیل شد.

در ابتدا، تصور می‌شد که اکتشافات انرژی می‌تواند بنیان جدیدی برای همکاری منطقه‌ای ایجاد کند. با این حال، در مدت کوتاهی، انرژی، مناطق حوزه قضایی دریایی، مسئله قبرس و رقابت ژئوپلیتیک در هم تنیده شدند.

با شدت گرفتن همکاری بین یونان، اسرائیل و اداره قبرس یونانی، ترکیه استراتژی منطقه‌ای خود را تقویت کرد، حضور قدرت دریایی خود را افزایش داد، فعالیت‌های اکتشاف انرژی خود را گسترش داد و در سال ۲۰۱۹ توافق‌نامه‌ای با لیبی در مورد مناطق دریایی امضا کرد.

تنش‌های مدیترانه شرقی در سال ۲۰۲۰ به وضوح نشان می‌دهد که این تحول تا چه حد پیش رفته است. مسئله دیگر صرفاً تقسیم منابع انرژی نیست. یک رقابت استراتژیک گسترده‌تر در تلاقی حاکمیت، مناطق دریایی، قدرت نظامی، اتحاد‌ها و تصورات از نظم منطقه‌ای در حال ظهور است.

اولین تجلی واضح پویایی‌های توسیدیدی در اینجا مشهود است. در حالی که توانایی‌های در حال گسترش ترکیه روابط متوازن‌کننده را تشویق می‌کند، این روابط ادراک آنکارا را تقویت می‌کند که فضای مانور استراتژیک ترکیه در حال محدود شدن است. اقداماتی که یک طرف ادعا می‌کند برای دفاع و بازدارندگی انجام داده است، توسط طرف دیگر به عنوان نشانه‌هایی از نیات تهاجمی یا تهدید بالقوه آینده تفسیر می‌شود.

با این حال، تحولات پس از سال ۲۰۲۱ حداقل به اندازه خود رقابت قابل توجه است.

تلاش برای شکستن مثلث

ترکیه به سمت یک سیاست عادی‌سازی منطقه‌ای جامع حرکت کرده است. روابط با اسرائیل نسبتاً عادی شده است؛ تلاش‌هایی برای بازگرداندن نمایندگی دیپلماتیک به سطح سفارت انجام شده و رئیس اسرائیل هرتزوگ در سال ۲۰۲۲ از آنکارا بازدید کرد. در همان دوره، ترکیه همچنین شروع به بازآرایی روابط خود با سایر بازیگران منطقه‌ای کرد.

در روابط ترکیه-یونان نیز، فضای دیپلماتیک جدیدی با هدف کاهش تنش‌ها، به ویژه با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۳، ظهور کرده است. اگرچه اختلافات اساسی بر سر دریای اژه، قبرس و مناطق حوزه قضایی دریایی حل نشده باقی مانده است، رهبری سیاسی رویکردی اتخاذ کرده که نشان می‌دهد رقابت می‌تواند مدیریت شود.

این دوره به ویژه برای درک پویایی‌های توسیدیدی مهم است، زیرا شرایط ساختاری باقی می‌ماند. ترکیه به گسترش ظرفیت صنعت دفاعی خود و حفظ حضور نظامی منطقه‌ای خود ادامه داده است؛ یونان مواضع اصلی خود را در دریای اژه و مدیترانه شرقی رها نکرده و اسرائیل دکترین امنیت منطقه‌ای خود را اساساً تغییر نداده است. یونان نیز در این دوره مسیر مشابهی را دنبال کرده و برای تقویت توانایی‌های نظامی و دیپلماتیک خود تلاش کرده است.

با این وجود، دیپلماسی شدت رقابت استراتژیک را کاهش داده است.

در نتیجه، دوره ۲۰۲۱-۲۰۲۳ یک نتیجه مهم را برای ما آشکار می‌کند. تغییرات ساختاری در قدرت به تنهایی نتایج استراتژیک را تعیین نمی‌کند. نحوه درک قدرت و نحوه مدیریت این تغییرات توسط رهبران سیاسی به همان اندازه توزیع خود قدرت اهمیت دارد.

به همین دلیل، به جای اینکه عادی‌سازی بین ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ را به عنوان یک دوره ساده تنش‌زدایی دیپلماتیک ببینیم، تفسیر آن به عنوان تلاشی برای جلوگیری از تبدیل موازنه‌های قدرت منطقه‌ای در حال تغییر به یک مناقشه استراتژیک پایدار، معنادارتر به نظر می‌رسد.

با این حال، این تلاش تحت فشار محیط امنیتی جدیدی که پس از سال ۲۰۲۳ ظهور کرد، به تدریج ضعیف شده است.

از رقابت به نظامی‌گری

حملات گسترده اسرائیل به غزه شکاف قابل توجهی در روابط ترکیه-اسرائیل ایجاد کرده است. با این حال، توضیح تحول پس از سال ۲۰۲۳ صرفاً از دریچه غزه کافی نیست. تحول مهم‌تر گسترش دامنه جغرافیایی رقابت و هم‌پیوندی فزاینده مسائل امنیتی است که قبلاً جداگانه بودند.

معماری سیاسی و امنیتی آینده سوریه اهمیت مستقیمی برای امنیت ملی، نفوذ منطقه‌ای و وضعیت نظامی ترکیه دارد

معماری سیاسی و امنیتی آینده سوریه اهمیت مستقیمی برای امنیت ملی، نفوذ منطقه‌ای و وضعیت نظامی ترکیه دارد. از دیدگاه اسرائیل، نظم جدید در حال ظهور در سوریه به طور مستقیم با امنیت مرزی و آزادی حرکت نظامی مرتبط شده است.

رقابت کنونی ترکیه و اسرائیل

این وضعیت باعث ایجاد نوعی رقابت می‌شود که از نظر کیفی با تنش‌های ترکیه-اسرائیل یک دهه پیش متفاوت است. در حالی که تنش‌های ترکیه-اسرائیل در گذشته عمدتاً سیاسی و دیپلماتیک بود، رقابت امروز به طور فزاینده‌ای بعد ژئوپلیتیک و نظامی سخت‌تری به خود می‌گیرد.

در همان زمان، روابط اسرائیل-یونان نیز به طور فزاینده‌ای شخصیت استراتژیک و نظامی بارزتری به خود می‌گیرد. همکاری دفاعی، فعالیت‌های نظامی مشترک، فناوری‌های دفاعی و خرید تسلیحات، حوزه‌های امنیتی اسرائیل و یونان را به هم نزدیک‌تر می‌کند.

اهمیتی که آتن به این رابطه می‌دهد، عمدتاً با موازنه قدرت بین آن و ترکیه مرتبط است. نگرانی‌های اسرائیل در مورد ترکیه، با این حال، از منابع مختلفی سرچشمه می‌گیرد. از دیدگاه تل‌آویو، سوریه، فلسطین، مدیترانه شرقی و نظم منطقه‌ای گسترده‌تر در مرکز توجه قرار دارند.

اسرائیل لزوماً نباید ترکیه را همانگونه ببیند که یونان را می‌بیند. یونان نیز لزوماً ملزم نیست نگرانی‌های اسرائیل در مورد سوریه را به اشتراک بگذارد

اینجاست که مثلث توسیدید آشکار می‌شود. اسرائیل لزوماً نباید ترکیه را همانگونه ببیند که یونان را می‌بیند. یونان نیز لزوماً ملزم نیست نگرانی‌های اسرائیل در مورد سوریه را به اشتراک بگذارد. آنچه مهم است این است که ادراکات متفاوت از تهدید به طور فزاینده‌ای به رفتار‌های استراتژیک مشابه منجر می‌شوند.

در اینجا فرآیند جدیدی در حال ظهور است که ممکن است آن را «همگرایی تهدیدها» تعریف کنیم.

نگرانی‌های امنیتی مختلف از طریق همکاری دفاعی، فناوری نظامی، تسلیح و مشارکت‌های منطقه‌ای در هم تنیده می‌شوند. تعمیق روابط دفاعی بین اسرائیل و یونان بر محاسبات امنیتی آنکارا تأثیر می‌گذارد. تلاش‌های ترکیه برای تقویت بازدارندگی و توانایی‌های نظامی خود در پاسخ، با این حال، ممکن است نگرانی‌های امنیتی اولیه موجود در آتن و تل‌آویو را بیشتر تشدید کند.

بنابراین، مکانیسم توسیدیدی شروع به اثرگذاری می‌کند. قدرت ترس ایجاد می‌کند، ترس توازن‌سازی را تشویق می‌کند، توازن‌سازی ضد‌توازن‌سازی را به وجود می‌آورد. ضد‌توازن‌سازی نیز به نوبه خود باور به اینکه ترس اولیه موجه بوده است را تقویت می‌کند.

این چرخه در قلب مثلث توسیدید قرار دارد.

مثلثی که به تله تبدیل می‌شود

همه این تحولات مناقشه را اجتناب‌ناپذیر نمی‌کند. برعکس، تجربه ۲۰۲۱-۲۰۲۳ نشان می‌دهد که مکانیسم‌های سیاسی و دیپلماتیک می‌توانند تنش‌ها را مدیریت کنند حتی زمانی که علل ساختاری رقابت باقی می‌ماند. خطر واقعی زمانی به وجود می‌آید که بازیگران شروع به تفسیر هر افزایش در توانایی‌های یکدیگر به عنوان شواهدی از نیت تهاجمی کنند.

رشد توانایی‌های منطقه‌ای ترکیه به خودی خود و به طور خودکار تهدیدی برای اسرائیل یا یونان ایجاد نمی‌کند. نوسازی نظامی یونان به خودی خود دلالت بر آمادگی برای مناقشه با ترکیه ندارد. همچنین روابط امنیتی که اسرائیل با یونان توسعه داده است، به طور خودکار یک محور نظامی ضد‌ترکیه را تشکیل نمی‌دهد.

با این حال، در سیاست بین‌الملل، ادراکات به همان اندازه قدرت مادی اهمیت دارند. بنابراین، برای ترکیه، اسرائیل و یونان، مسئله استراتژیک اساسی صرفاً این نیست که چه کسی چه مقدار ظرفیت نظامی دارد. مسئله اصلی این است که آیا امکان جلوگیری از تبدیل موازنه قدرت در حال تغییر به یک چرخه خود‌تداوم‌بخش از ترس وجود دارد.

برای آنکارا، راه پیش رو در ترکیب بازدارندگی با دیپلماسی نهفته است. آنکارا نمی‌تواند تحولات نظامی در مجاورت خود را نادیده بگیرد، به ویژه زمانی که حوزه‌های امنیتی مختلف به طور فزاینده‌ای در هم تنیده می‌شوند. با این حال، تفسیر هر نمونه از همکاری منطقه‌ای به عنوان بخشی از یک استراتژی واحد برای محاصره ترکیه می‌تواند معضل امنیتی را بیشتر عمیق کند.

ترجیح مشابهی از دیدگاه اسرائیل ظهور می‌کند. نگاه کردن به نقش منطقه‌ای در حال گسترش ترکیه به طور کامل به عنوان یک تهدید می‌تواند اختلافات قابل مدیریت را به یک مناقشه ساختاری تبدیل کند. ترکیه یک بازیگر قدرتمند، از نظر نظامی تأثیرگذار و از نظر جغرافیایی ریشه‌دار در منطقه استراتژیک اطراف اسرائیل است، بازیگری که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

مهم‌ترین درس توسیدید این نیست که قدرت‌های نوظهور ناگزیر به جنگ منجر می‌شوند. درس عمیق‌تر این است که پویایی‌های قدرت در حال تغییر می‌توانند ترس ایجاد کنند و آن ترس می‌تواند نحوه تفسیر رفتار یکدیگر توسط دولت‌ها را تغییر دهد

از دیدگاه یونان، مشارکت‌های خارجی می‌توانند بازدارندگی و ظرفیت دیپلماتیک را تقویت کنند. با این حال، تبدیل هر رابطه منطقه‌ای به امتداد موازنه ترکیه-یونان می‌تواند معضل امنیتی را که آتن در تلاش برای مدیریت آن است، بازتولید کند.

مهم‌ترین درس توسیدید این نیست که قدرت‌های نوظهور ناگزیر به جنگ منجر می‌شوند. درس عمیق‌تر این است که پویایی‌های قدرت در حال تغییر می‌توانند ترس ایجاد کنند و آن ترس می‌تواند نحوه تفسیر رفتار یکدیگر توسط دولت‌ها را تغییر دهد.

اینجاست که مسئله اساسی پیش روی ترکیه، اسرائیل و یونان امروز نیز نهفته است. یک مثلث استراتژیک جدید که دریای اژه، مدیترانه شرقی و شامات را به هم پیوند می‌دهد، به طور فزاینده‌ای قابل مشاهده است. اینکه این مثلث به یک عرصه رقابت قابل مدیریت تبدیل شود که هم توازن و هم ثبات ایجاد کند، یا به ساختاری تبدیل شود که به طور مداوم منابع جدید ناامنی تولید کند، به همان اندازه که به توزیع قدرت بستگی دارد، به انتخاب‌های سیاسی نیز بستگی دارد.

مثلث توسیدید در حال شکل‌گیری است. با این حال، تبدیل آن به تله توسیدید اجتناب‌ناپذیر نیست.