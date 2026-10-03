آزادی شهروند ایرانی-بریتانیایی در پرونده فرفورد
آزادی بازداشتشده ایرانی-بریتانیایی در پرونده امنیتی فرفورد پس از کشف مقداری بنزین در خودروهای بررسیشده صورت گرفت؛ پلیس تأکید کرد که هیچ بمب یا وسیله انفجاری در صحنه پیدا نشده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۸۴| |
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به گزارش تابناک؛ پلیس ضدتروریسم بریتانیا اعلام کرد یک شهروند ۲۵ ساله دارای تابعیت بریتانیایی-ایرانی که در ارتباط با تحقیقات درباره حادثه امنیتی نزدیک پایگاه هوایی فرفورد بازداشت شده بود، با قرار وثیقه پلیس آزاد شده است. تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.
پیشتر پنج مرد بریتانیایی نیز در ارتباط با این پرونده بازداشت و سپس با شرایط وثیقه آزاد شده بودند. پلیس گفته در خودروهای بررسیشده مقداری بنزین پیدا شده، اما هیچ وسیله انفجاری دستسازی کشف نشده است.
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