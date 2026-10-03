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تصویر جنجالی از اعتراضات فرانسه که جهانی شد

این تصویر از اعتراضات فرانسه طی ساعات اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۷۹
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اعتراضات فرانسه

به گزارش تابناک؛ این تصویر از اعتراضات فرانسه طی ساعات اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.

این اعتراضات در ادامه موج نارضایتی دانش‌آموزان دبیرستانی شکل گرفته که از کمبود معلم، ازدحام کلاس‌ها و فرسودگی ساختمان‌های مدارس انتقاد دارند. معترضان خواستار افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش و بهبود شرایط تحصیل هستند.

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tabnak.ir/005rRX
tabnak.ir/005rRX