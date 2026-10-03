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بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا؛

آذرپیرا قهرمان بازی‌های آسیایی شد

امیرعلی آذرپیرا با شکست ۱۰ بر صفر شرزود پویونوف ازبکستان در دیدار فینال وزن ۹۷ کیلوگرم، مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا را از آن خود کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۷۸
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آذرپیرا قهرمان بازی‌های آسیایی شد

به گزارش تابناک؛ دیدارهای رده‌بندی و فینال اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی، ظهر امروز در شهر ناگویا ژاپن برگزار شد.

 در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر محمد گلزار از پاکستان را از پیش روی برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر هملیف از ترکمنستان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. آذرپیرا در این مرحله مقابل آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن با نتیجه ۴ بر ۳ به برتری رسید و راهی دیدار فینال شد. وی در این دیدار مقابل شرزود پویونوف از ازبکستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید و بر سکوی نخست ایستاد.

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برچسب ها
امیرعلی آذرپیرا کشتی آزاد مدال طلا بازی های آسیایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶
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غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
Asad
|
United Arab Emirates
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
2
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