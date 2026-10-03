سهمیه جدید کنکور برای آسیبدیدگان جنگ
به گزارش تابناک؛ جزئیات سهمیه جدید کنکور برای آسیبدیدگان جنگ اعلام شد.
دکتر رضا محمدی امروز در حاشیه نشست خبری درباره تسهیلات در نظر گرفتهشده برای متقاضیان آسیبدیده از جنگهای تحمیلی دوم و سوم گفت: بر اساس مصوبه ۹۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، متقاضیانی که در جریان جنگها در زمان برگزاری آزمون، ساختمان محل سکونت یا محل زندگی آنها بازسازی یا مقاومسازی شده است، مشمول سهمیه خواهند شد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: مرجع شناسایی و معرفی افراد مشمول به سازمان سنجش، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریها تعیین شده است.
مشمولان سهمیه کنکور در این ۶ شهر به شهرداری مراجعه کنند
محمدی خطاب به متقاضیان شهرهای تهران، شیراز، کرج، اهواز، تبریز و اصفهان گفت: افراد مشمول در این شهرها باید به شهرداریها مراجعه کنند تا شهرداری افراد مشمول را مشخص کند و در سایر مناطق کشور نیز متقاضیان باید به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مراجعه کنند.
وی ادامه داد: فرمهای شماره یک، دو و سه در انتهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته قرار دارد و فایلهای حاوی افراد مشمول این سهمیه نیز از سوی مراجع متولی برای سازمان ارسال خواهد شد. مبنای سازمان سنجش، فایلهایی است که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریها در اختیار سازمان قرار میدهند.
سهمیه جدید کنکور مشابه سهمیه ۵ درصدی ایثارگران است
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره سهمیه در نظر گرفتهشده برای آسیبدیدگان جنگ نیز گفت: موضوع استفاده از این سهمیه در اختیار سازمان سنجش یا شهرداریها نیست و سازوکار آن بر اساس مراجع تعیینشده انجام میشود.
وی افزود: متقاضیان در کلانشهرها باید به شهرداری محل خود و در سایر مناطق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مراجعه کنند.
محمدی درباره ویژگی این سهمیه نیز گفت: این سهمیه از نظر ویژگیها مشابه سهمیه ایثارگران پنج درصد است و اگر فردی یک بار با استفاده از آن در دوره روزانه پذیرفته شود، مشمول محدودیتهای مربوط خواهد بود.
منبع: ایسنا
کنکور را کلا به سهمیه اختصاص بدید بهتره ، تلاش ، استعداد و هوش چه اهمیتی داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟