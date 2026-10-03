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بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا؛

شاهکار یونس امامی در فینال و کسب مدال طلا

یونس امامی در یک فینال نفس‌گیر، شکست ۵ بر صفر را به پیروزی ۹ بر ۵ تبدیل کرد تا با یک کام‌بک دیدنی، طلای وزن ۷۴ کیلوگرم بازی‌های آسیایی را به گردن بیاویزد.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۷۲
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یونس امامی

به گزارش تابناک،یدار‌های رده بندی و فینال سه وزن د‌وم رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی عصر امروز در اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم در شهر ناگویا کشور ژاپن در حال برگزاری است.

در وزن ۷۴ کیلوگرم امروز یونس امامی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۶ رازامبک جمال‌اف قهرمان المپیک از ازبکستان را شکست داد. او در مرحله یک‌چهارم نهایی جاگلان از هند را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش روی برداشت. امامی در نیمه نهایی مقابل نورکوژا کایپانوف قهرمان جهان از قزاقستان با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

اما عصر امروز یونس امامی در فینال وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد برای کسب مدال طلا روی تشک رفت و مقابل یوشینوسوکه آئویاگی قهرمان جهان از ژاپن قرار گرفت.

با اینکه یونس امامی در تایم اول کشتی ۵-۰ از حریف عقب افتاده بود و کشتی گیر ژاپنی به شدت از سوی تماشاگران تشویق می‌شد، اما در تایم دوم امامی با ورژنی متفاوت و فوق العاده یکی، یکی امتیازات را جبران کرد و در نهایت ۹-۵ به برتری رسید تا طلایی شود.

این سومین طلای تیم‌ملی کشتی آزاد و هفدهمین طلای کاروان ایران بود.

 

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برچسب ها
یونس امامی مدال طلا کشتی آزاد بازی های آسیایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶
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