جزئیات بازگشت و خاکسپاری پیکر سیروس ابراهیمزاده
پیکر زندهیاد سیروس ابراهیمزاده، آخر هفته جاری برای خاکسپاری به ایران برمیگردد.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۵۸| |
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به گزارش تابناک؛ احترام برومند، از دوستان خانوادگی سیروس ابراهیمزاده درباره روند بازگشت پیکر این بازیگر گفت: با هماهنگی و برنامهریزیهای انجامشده از سوی خانواده، پیکر سیروس ابراهیمزاده در روزهای پایانی هفته به تهران منتقل میشود و پس از آن، مقدمات برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری انجام خواهد شد.
براین اساس، مراسم خاکسپاری این بازیگر قدیمی هفته آینده در قطعه هنرمندان بهشتزهرا انجام خواهد شد.
سیروس ابراهیمزاده، ۳۰ شهریورماه و در شرایطی که ماههای اخیر را با مشکلات جسمی به سر میبرد، از دنیا رفت. ناهید کبیری، همسرش با انتشار یادداشتی با تاکید بر اینکه این بازیگر بر اثر بیماری فوت نکرده است، آنچه را منجر به بروز مشکل شده بود تشریح کرد.
منبع: ایسنا
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