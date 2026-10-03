En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

جزئیات بازگشت و خاکسپاری پیکر سیروس ابراهیم‌زاده

پیکر زنده‌یاد سیروس ابراهیم‌زاده، آخر هفته جاری برای خاکسپاری به ایران برمی‌گردد.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۵۸
| |
706 بازدید
سیروس ابراهیم زاده

به گزارش تابناک؛ احترام برومند، از دوستان خانوادگی سیروس ابراهیم‌زاده درباره روند بازگشت پیکر این بازیگر گفت: با هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از سوی خانواده، پیکر سیروس ابراهیم‌زاده در روزهای پایانی هفته به تهران منتقل می‌شود و پس از آن، مقدمات برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری انجام خواهد شد.

براین اساس، مراسم خاکسپاری این بازیگر قدیمی هفته آینده در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا انجام خواهد شد.

سیروس ابراهیم‌زاده، ۳۰ شهریورماه و در شرایطی که ماه‌های اخیر را با مشکلات جسمی به سر می‌برد، از دنیا رفت. ناهید کبیری، همسرش با انتشار یادداشتی با تاکید بر اینکه این بازیگر بر اثر بیماری فوت نکرده است، آنچه را منجر به بروز مشکل شده بود تشریح کرد.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
سیروس ابراهیم زاده پیکر خاکسپاری احترام برومند
آیا اسرائیل و ترکیه بر سر سوریه وارد جنگ می‌شوند؟/ اسرائیل فضای هوایی سوریه را «عملاً بی‌صاحب» کرده است
کارگردان زن به دنبال بستن پرونده جنجالی الناز شاکردوست
قریش امروز: قبیله‌ای که نامش مانده و سازمانش پراکنده شده است
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سیروس ابراهیم‌زاده در ایران به خاک سپرده می‌شود؟
سیروس ابراهیم زاده درگذشت
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
فیفادی خبرساز با زیدان، مسی، رونالدو، کی‌روش و قلعه‌نویی؛ فرانسه - ایتالیا پس از ۲۰ سال
سبزپوشی کم‌رمق بورس زیر سایه ۵۱۱ نماد منفی/ کاهش ارزش دلاری بازار سهام به زیر ۱۰۰ میلیارد دلار
معرفی نماینده ایران برای اسکار ۲۰۲۷
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف
قیمت خودرو در بازار امروز 11 مهرماه
جزئیات بازگشت و خاکسپاری پیکر سیروس ابراهیم‌زاده
بارقه‌های التیام زخم‌های گردشگری تهران از جنگ / یک واگذاری عجیب، یک شرکت جدید
اعطای نشان نظامی به خلبانان حمله به ایران
آیا اسرائیل و ترکیه بر سر سوریه وارد جنگ می‌شوند؟/ اسرائیل فضای هوایی سوریه را «عملاً بی‌صاحب» کرده است
ویدیوی رپ کردن یک کودک در تجمع شبانه
تصاویر جدید از کمک‌خلبان فلای دبی
جزئیات تیراندازی مقابل دادگستری مهاباد
جزئیات تکان‌دهنده از درگیری خلبانان فلای‌دبی
مسابقه اعراب خلیج فارس برای تولید پهپاد؛ پهپاد‌های آمریکایی بهتر است یا اوکراینی؟
طلای دوم تکواندو ایران بر گردن آرین سلیمی
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۱ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۶۲ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۶۰ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
سوپر انقلابی‌ها در آزمون سخت حکم رسایی / آنچه برای دیگران تجویز می‌کردید را بپذیرید!  (۵۱ نظر)
توجیه خواهر پژمان جمشیدی درباره رفتارش  (۴۹ نظر)
میثم نیلی سران سه قوه را به «کودتا» متهم کرد  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005rRC
tabnak.ir/005rRC