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بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا؛

حاج‌موسایی نقره‌ گرفت

مهدی حاج‌موسایی با شکست برابر حریف تایلندی در فینال تکواندوی بازی‌های آسیایی، به مدال نقره دست یافت.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۴۲
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حاجی موسایی



به گزارش تابناک؛ مهدی حاجی‌موسایی در وزن ۶۸-کیلوگرم تکواندو پس از استراحت در دور اول، در نخستین مسابقه به مصاف چنگ یوفان از کشور چین رفت و دو بر یک پیروز شد.
سپس در مبارزه نیمه‌نهایی‌ مقابل عبدالکریم زیاد از اردن دو بر یک پیروز وفینالیست شد. 
وی در مسابقه نهایی برابر بان تونگ تایلندی قرار گرفت که در نهایت ۲بر۰ نتیجه را واگذار کرد تا به مدال نقره دست یافت.


دکتر مهدی علی‌نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک با حضور در سالن نظاره‌گر این مسابقات بود.

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برچسب ها
مهدی حاج موسایی تکواندو مدال نقره بازی های آسیایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
حمید
|
Turkiye
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
0
پاسخ
۲ برد یک باخت نقره اسیا ..کلا ۳ تا مسابقه ..بازم دمش گرم ...والیبال هم تیم دوم ژاپن اومده هی میگن اول میشیم واسه مردم....واسه پولشو ..معافیتون و ...میگین ..اخرشم مردم..کلا افت کردیم
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