



به گزارش تابناک؛ مهدی حاجی‌موسایی در وزن ۶۸-کیلوگرم تکواندو پس از استراحت در دور اول، در نخستین مسابقه به مصاف چنگ یوفان از کشور چین رفت و دو بر یک پیروز شد.

سپس در مبارزه نیمه‌نهایی‌ مقابل عبدالکریم زیاد از اردن دو بر یک پیروز وفینالیست شد.

وی در مسابقه نهایی برابر بان تونگ تایلندی قرار گرفت که در نهایت ۲بر۰ نتیجه را واگذار کرد تا به مدال نقره دست یافت.



دکتر مهدی علی‌نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک با حضور در سالن نظاره‌گر این مسابقات بود.