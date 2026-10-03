مهدی تاج در سمینار سالانه مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها گفت: مهم‌ترین موضوع مطرح‌شده در نشست امروز، الزام باشگاه‌ها به افشای سالانه صورت‌های مالی است.

به گزارش تابناک؛ مهدی تاج در سمینار سالانه افسران مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها با تقدیر از عملکرد مصطفی زارعی اظهار کرد: لازم می‌دانم ابتدا از دکتر مصطفی زارعی که طی سال‌های گذشته در کمیته مجوز حرفه‌ای زحمات زیادی کشید و اقدامات مؤثری برای این کمیته و باشگاه‌ها انجام داد، تشکر کنم. با این حال، به دلیل برخی موانع قانونی، امکان ادامه همکاری ایشان فراهم نشد، اما همچنان از تجربیات وی به‌عنوان مشاور بهره خواهیم گرفت.

وی افزود: همچنین از تجربیات محمدرضا ساکت که سال‌ها به‌عنوان دبیرکل و عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال و مدیرعامل باشگاه سپاهان فعالیت کرده است، استفاده خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون درباره اهمیت مجوز حرفه‌ای گفت: اگر بخواهم درباره مجوز حرفه‌ای به چند موضوع اشاره کنم، باید بگویم که AFC به‌تدریج، با فرایندی مشابه اتفاقی که در یوفا رخ داده، در حال نهادینه کردن الزامات جدید است.

وی افزود: در روز‌های ابتدایی، بحث مجوز حرفه‌ای بیشتر بر افشای صورت‌های مالی، اعلام سود و زیان و شفافیت مالی متمرکز بود، اما به‌مرور شرایط سخت‌تر شد و امروز به نسخه‌ای رسیده‌ایم که الزامات بسیار سخت و دشواری دارد.

رئیس فدراسیون تصریح کرد: افرادی که با این موضوع آشنایی دارند، می‌دانند که ایجاد بستر‌های لازم برای اجرای مجوز حرفه‌ای در کشور ما با توجه به شرایط نقدینگی بسیار دشوار است و افسران مجوز حرفه‌ای باید این موضوع را بسیار جدی بگیرند.

وی ادامه داد: محمدرضا ساکت تصمیم دارد با هیأت‌مدیره همه باشگاه‌ها جلسه داشته باشد. این کار باید از همین امروز آغاز شود تا مدیران باشگاه‌ها بدانند چه مواردی برای دریافت مجوز حرفه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد و چه الزاماتی را باید رعایت کنند.

رئیس فدراسیون درباره الزامات مربوط به ورزشگاه‌ها گفت: یکی از مباحث مهم، موضوع ورزشگاه‌هاست. ورزشگاه‌ها به پنج دسته تقسیم شده‌اند و برای کشور‌هایی مانند ایران شرایط مقداری سخت شده است. الزاماتی مانند ظرفیت ورزشگاه باید مشخص و تعیین شود و پس از آن موضوعاتی مانند سقف دو سمت، نور و جایگاه VVIP مطرح است.

وی افزود: اخیراً الزاماتی درباره برخورداری ورزشگاه‌های دارای معیار A مطرح شده است که با توجه به سختی کار، در شرایط فعلی ضرورت عمومی ندارد و بیشتر برای بخش‌هایی مانند جایگاه و روبه‌روی جایگاه مورد توجه قرار گرفته است. البته این مصوبه از سال ۲۰۲۸ اجرایی خواهد شد.

وی در ادامه به دستورالعمل‌های مالی و بازی جوانمردانه مالی اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر، دستورالعمل‌های مالی و بازی جوانمردانه است. در مسیر قانونی باید الزامات مشخصی وجود داشته باشد. قبلاً درباره بودجه باشگاه‌ها، جذب بازیکنان خارجی و قرارداد بازیکنان داخلی مباحثی مطرح می‌شد.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: درباره بازیکنان خارجی برخی مواقع اتفاقاتی می‌افتاد که این بازیکن از نفرات داخلی ما سطح پایین‌تری داشت. به این موضوع توجه داشتیم که کیفیت بازیکنان خارجی باید در سطح قابل قبولی باشد. به همین دلیل معیار‌هایی مانند سابقه بازی ملی یا حضور در لیگ‌های باکیفیت را در نظر گرفتیم. نهایت فلسفه بازی جوانمردانه مالی این است که اگر وضعیت مالی باشگاه خوب است، می‌تواند بازیکن گران‌قیمت خریداری کند و اگر شرایط مالی مناسبی ندارد، باید بازیکن گران قیمت خود را بفروشد.

تاج درباره وضعیت مالی باشگاه‌ها گفت: در بحث دخل و خرج باید کاهش زیان انباشته را داشته باشیم. همه باشگاه‌ها دارای زیان انباشته هستند و باید جلوی زیان عملیاتی را نیز بگیریم. باشگاه‌ها باید هزینه‌های خود را کاهش دهند و باید مانع زیان‌دهی خود در هر فصل شوند.

وی افزود: بهبود امور مالکانه نیز یکی دیگر از شروط مهم است. باشگاه‌ها باید وابستگی خود را به شرکت مادر کاهش دهند و در دفاتر خود نشان دهند که میزان وابستگی به بانک یا شرکت‌های مادر کاهش یافته است.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: باشگاه‌ها باید از طریق سایر منابع درآمدی درآمد‌های خود را افزایش دهند و وابستگی به شرکت مادر مالک را به ۶۰ درصد کاهش دهند.

وی شفافیت مالی را یکی از مهم‌ترین الزامات مجوز حرفه‌ای دانست و گفت: مهم‌تر از همه این است که باشگاه‌ها باید صورت‌های مالی خود را افشا کنند. اگر اعلام می‌کنیم هزینه‌های باشگاه فلان مبلغ بوده و میزان زیان نیز مشخص است، مردم باید بتوانند این اطلاعات را ببینند و مطالبه‌گر باشند.

تاج افزود: این موضوع در دنیا مرسوم است و باعث می‌شود باشگاه‌ها توجه بیشتری به هزینه‌ها و درآمد‌های خود داشته باشند؛ بنابراین باید صورت‌های مالی و سود و زیان باشگاه‌ها به هر طریق ممکن افشا شود. به ما گفته شده است که این موضوع باید به‌صورت سالانه انجام شود و یکی از سرفصل‌های مهم مجوز حرفه‌ای است. در واقع سر تیتر جلسه امروز همین بحث لزوم افشای صورت‌های مالی است.

وی درباره جرائم مربوط به عدم رعایت الزامات مجوز حرفه‌ای گفت: برخی جرائم در سال‌های اول با اغماض همراه شد، اما در سال‌های بعد ضمانت‌های اجرایی جدی‌تری در نظر گرفته شده است؛ از جمله کسر سه امتیاز، سپس کسر شش امتیاز، سقوط به دسته پایین‌تر و در نهایت عدم صدور مجوز فعالیت.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: البته همه این تصمیمات امکان استیناف‌خواهی دارد، اما اگر رأی در مرحله استیناف نیز تأیید شود، رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه نمی‌توانند این جرائم را تغییر دهند، مگر در موارد بسیار استثنایی که امکان طرح موضوع در CAS وجود داشته باشد.

تاج در پایان گفت: کار بسیار سختی پیش رو داریم و باشگاه‌ها باید از همین حالا موضوع مجوز حرفه‌ای را جدی بگیرند و برای رعایت تمام الزامات آن برنامه‌ریزی کنند.

منبع: سایت فدراسیون فوتبال