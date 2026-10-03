بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا؛
جمشیدی و شاهی در پدل برنز گرفتند
پدل ایران در بازیهای آسیایی ناگویا به مدال برنز رسید. امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی با شکست تیم هموطن خود روی سکوی سوم ایستادند.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۳۰| |
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به گزارش تابناک، تیم دو نفره پدل ایران متشکل از امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی در دیدار ردهبندی بازیهای آسیایی ناگویا مقابل دیگر تیم ایرانی، آریا روغنی و حامی گلستان، به برتری رسید و مدال برنز این رقابتها را از آن خود کرد.
جمشیدی و شاهی در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر و با نتایج ۶ بر ۳ و ۶ بر ۴ به پیروزی رسیدند و روی سکوی سوم بازیهای آسیایی قرار گرفتند.
بدین ترتیب، تیم جمشیدی و شاهی پس از شکست مقابل مالزی در مرحله نیمهنهایی، با پیروزی در دیدار ردهبندی به مدال برنز رسید و پدل ایران در بخش مردان با یک مدال برنز به کار خود در بازیهای آسیایی ناگویا پایان داد.
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