جمشیدی و شاهی در پدل برنز گرفتند

به گزارش تابناک، تیم دو نفره پدل ایران متشکل از امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل دیگر تیم ایرانی، آریا روغنی و حامی گلستان، به برتری رسید و مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

جمشیدی و شاهی در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر و با نتایج ۶ بر ۳ و ۶ بر ۴ به پیروزی رسیدند و روی سکوی سوم بازی‌های آسیایی قرار گرفتند.

بدین ترتیب، تیم جمشیدی و شاهی پس از شکست مقابل مالزی در مرحله نیمه‌نهایی، با پیروزی در دیدار رده‌بندی به مدال برنز رسید و پدل ایران در بخش مردان با یک مدال برنز به کار خود در بازی‌های آسیایی ناگویا پایان داد.