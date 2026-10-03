En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا؛

جمشیدی و شاهی در پدل برنز گرفتند

پدل ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا به مدال برنز رسید. امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی با شکست تیم هموطن خود روی سکوی سوم ایستادند.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۳۰
| |
663 بازدید
پدل

 

به گزارش تابناک، تیم دو نفره پدل ایران متشکل از امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل دیگر تیم ایرانی، آریا روغنی و حامی گلستان، به برتری رسید و مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

جمشیدی و شاهی در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر و با نتایج ۶ بر ۳ و ۶ بر ۴ به پیروزی رسیدند و روی سکوی سوم بازی‌های آسیایی قرار گرفتند.

بدین ترتیب، تیم جمشیدی و شاهی پس از شکست مقابل مالزی در مرحله نیمه‌نهایی، با پیروزی در دیدار رده‌بندی به مدال برنز رسید و پدل ایران در بخش مردان با یک مدال برنز به کار خود در بازی‌های آسیایی ناگویا پایان داد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پدل مدال برنز امیرمحمد جمشیدی فرساد شاهی بازی های آسیایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶
کارگردان زن به دنبال بستن پرونده جنجالی الناز شاکردوست
قریش امروز: قبیله‌ای که نامش مانده و سازمانش پراکنده شده است
پیکاپ و کمپر با معافیت کامل گمرکی؛ این امتیاز دقیقاً برای چه کسانی است؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حاج‌موسایی نقره‌ گرفت
هت‌تریک طلایی ایران در ناگویا؛ نخودی، زارع و مرادی قهرمان شدند
واکنش رئیس‌جمهور به مدال‌آوری دختران ایران
فاطمه احمدی به برنز قناعت کرد
امیرحسین زارع به طلای بازی‌های آسیایی رسید
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۱ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۶۰ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۶۰ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
سوپر انقلابی‌ها در آزمون سخت حکم رسایی / آنچه برای دیگران تجویز می‌کردید را بپذیرید!  (۵۱ نظر)
توجیه خواهر پژمان جمشیدی درباره رفتارش  (۴۹ نظر)
میثم نیلی سران سه قوه را به «کودتا» متهم کرد  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005rQk
tabnak.ir/005rQk