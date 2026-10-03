بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا؛
فاطمه احمدی به برنز قناعت کرد
فاطمه احمدی، نماینده وزن مثبت ۶۷ کیلوگرم تکواندو ایران، با شکست برابر حریف کرهای در مرحله نیمهنهایی به مدال برنز این رقابتها دست یافت.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۲۹| |
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به گزارش تابناک؛ فاطمه احمدی نماینده وزن مثبت ۶۷ کیلو گرم تکواندو کشورمان به مدال برنز این رقابتها قناعت کرد.
وی با شکست حریفانی از کشورهای چین تایپه و عربستان راهی نیمه نهایی شد تا برای رسیدن به فینال به سد سانگ دابین از کره جنوبی بخورد.
احمدی در این دیدار راند اول را ۷بر یک و راند دوم را ۲بر۰ باخت تا نتواند به فینال راه یابد و به برنز بسنده کند.
در این وزن نمایندگان کشورهای ایران و ازبکستان سوم مشترک شدند و نمایندگان چین و کره جنوبی به فینال راه یافتند.
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