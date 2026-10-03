مس سونگون در قم فرو ریخت/ گهرزمین رقبا را جا گذاشت/ سازندگی شازندیها جواب داد
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، هفته هفتم لیگ برتر فوتسال را میتوان یکی از هفتههای تعیینکننده در شکلگیری چهره بالای جدول دانست؛ هفتهای که در آن گهرزمین سیرجان یک قدم دیگر از رقبا فاصله گرفت، پالایش نفت بندرعباس امتیاز از دست داد، گیتیپسند دوباره به جمع مدعیان نزدیکتر شد و مس سونگون، در قم، یکی از عجیبترین شکستهای چند فصل اخیر خود را تجربه کرد.
در پایان این هفته، گهرزمین با ۱۹ امتیاز همچنان صدرنشین است. پالایش نفت بندرعباس با ۱۶ امتیاز در رتبه دوم قرار دارد و پالایش نفت شازند با ۱۳ امتیاز سوم است. گیتیپسند و مس سونگون نیز هر دو ۱۲ امتیازی هستند و در جمع تیمهای بالانشین قرار دارند.
گهرزمین؛ صدرنشینی اتفاقی نیست
گهرزمین سیرجان در هفته هفتم یک پیروزی شاید نه چندان پرزرقوبرق، اما بسیار مهم به دست آورد؛ یک بر صفر مقابل فولاد هرمزگان در خانه حریف. اهمیت این برد زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم رقیب مستقیم گهرزمین، پالایش نفت بندرعباس، در شازند با نتیجه سنگین ۴ بر یک شکست خورد. به این ترتیب گهرزمین ۱۹ امتیازی شد و اختلافش با تیم دوم به سه امتیاز رسید؛ در حالی که پیش از این هفته، دو تیم ۱۶ امتیازی بودند. این یعنی صدر جدول در پایان هفته هفتم برای نخستین بار شکل مشخصتری پیدا کرده است. گهرزمین نهتنها امتیاز بیشتری دارد، بلکه از اشتباه مستقیم نزدیکترین رقیبش نیز استفاده کرده است.
در طرف مقابل، شکست پالایش نفت بندرعباس یکی از مهمترین نتایج هفته بود. تیمی که تا پیش از این هفته همامتیاز صدرنشین بود، حالا سه امتیاز عقب افتاده و برای بازگشت به صدر باید منتظر لغزش گهرزمین بماند.
شازند؛ معادلات ناگهان عوض شد
پالایشگاه نفت شازند با برد ۴ بر یک مقابل پالایش نفت بندرعباس، فقط سه امتیاز نگرفت؛ این تیم عملاً خودش را وارد معادلات بالای جدول کرد. شازند با ۱۳ امتیاز در رده سوم قرار گرفته و حالا تنها یک امتیاز با تیمهای ۱۲ امتیازی فاصله دارد. این فاصله کم نشان میدهد که در هفتههای ابتدایی، یک برد یا شکست میتواند جای چند تیم را در جدول جابهجا کند. از سوی دیگر، شکست سنگین بندرعباس نشان داد رقابت برای قهرمانی هنوز دو قطبی نشده است. تیمهای پشت سر صدرنشین همچنان فرصت دارند با یک یا دو نتیجه خوب، فاصله خود را جبران کنند.
گیتیپسند؛ آرامآرام در حال بازگشت
گیتیپسند اصفهان نیز هفته موفقی داشت و نگین تندیس قرچک را ۳ بر ۲ شکست داد. این برد برای مدافع عنوان قهرمانی اهمیت زیادی دارد. گیتیپسند هفته ششم را با پیروزی پرگل ۶ بر یک مقابل پردیس شهید شیری پشت سر گذاشته بود و حالا با برد مقابل نگین تندیس، روند امتیازگیری خود را ادامه داده است. این تیم در پایان هفته هفتم ۱۲ امتیازی شده است.
در واقع گیتیپسند حالا دیگر تیمی نیست که بتوان آن را صرفاً به عنوان یک مدعی دور از صدر نگاه کرد. اختلاف این تیم با صدر هفت امتیاز است، اما با توجه به فاصله فشرده تیمهای دوم تا ششم، چند هفته خوب میتواند معادلات را تغییر دهد.
اما اتفاق اصلی هفته در قم افتاد
اگر قرار باشد از میان هفت مسابقه این هفته فقط یک بازی را انتخاب کنیم، بدون تردید باید سراغ سالن شهید حیدریان قم برویم. دلسوختگان قم، تیمی که پیش از بازی تنها ۷ امتیاز داشت و با دو برد، یک تساوی و سه شکست در میانه جدول قرار گرفته بود، مقابل مس سونگون ورزقان به یک پیروزی بزرگ رسید؛ ۴ بر صفر. این نتیجه فقط یک برد معمولی نبود.
مس سونگون پیش از این مسابقه ۱۲ امتیازی بود و در هفته ششم نیز با نتیجه ۳ بر یک فولاد هرمزگان را شکست داده بود. ضمن اینکه این تیم سه هفته ابتدایی فصل را با سه پیروزی متوالی آغاز کرده بود. به همین دلیل، شکست ۴ بر صفر مقابل تیمی که تا قبل از مسابقه ۷ امتیاز داشت، یکی از بزرگترین غافلگیریهای هفته بود.
دلسوختگان حتی کار را از همان نیمه نخست کنترل کرد. محمدجواد سنگتراشان گل اول را زد و قم با برتری یک بر صفر به رختکن رفت. مس در نیمه دوم برای جبران نتیجه جلو کشید، اما نهتنها نتوانست گل بزند، بلکه سه گل دیگر دریافت کرد تا یک شکست سنگین و بدون پاسخ رقم بخورد. چهار گل دلسوختگان را محمدجواد سنگتراشان، محمد هاتفی، امیررضا صفری و روحالله ایثاری به ثمر رساندند.
شکست مس و هشدار جدی در تبریز!
مس سونگون حالا پس از هفت مسابقه، چهار پیروزی و سه شکست دارد و هنوز هیچ مساوی در کارنامهاش ثبت نشده است. این آمار یک نکته مهم دارد: مس تیمی است که بازیهایش بیش از آنکه خاکستری باشد، سیاه و سفید است؛ یا سه امتیاز میگیرد یا دست خالی زمین را ترک میکند.
سه شکست در هفت هفته برای تیمی با سابقه و انتظارهای مس سونگون، عدد قابل توجهی است. نکته مهمتر اینکه دو شکست این تیم در هفتههای چهارم و پنجم مقابل پالایش نفت اصفهان و گهرزمین رقم خورد، اما تیم بعد از آن با پیروزی مقابل فولاد هرمزگان نشان داد هنوز توان بازگشت دارد. حالا شکست قم دوباره همان علامت سؤال را روی وضعیت مس گذاشته: آیا مشکل این تیم فقط نوسان طبیعی یک فصل جدید است یا اینکه تغییرات گسترده در ترکیب و ساختار تیم هنوز به ثبات نرسیده است؟
قم، اما برنده بزرگ هفته بود
اگر مس بازنده بزرگ هفته باشد، دلسوختگان قم بدون تردید یکی از برندگان بزرگ هفته است. این تیم با چهار گل مقابل مس، امتیازاتش را به ۱۰ رساند و چند پله در جدول بالا رفت. چهار گل زده و کلینشیت مقابل یکی از مدعیان، برای تیمی که پیش از بازی سه شکست در شش مسابقه داشت، یک جهش قابل توجه است. اهمیت این برد برای دلسوختگان فقط در جدول خلاصه نمیشود. تیم قم نشان داد فاصله میان مدعیان و تیمهای میانه جدول در این فصل آنقدر که روی کاغذ به نظر میرسد زیاد نیست. مس برای صعود در جدول به قم رفته بود اما این دلسوختگان بود که با یک نمایش چهارگله، خودش را به جمع تیمهای ۱۰ امتیازی رساند.
یک هفته پرگل با یک پیام روشن
هفته هفتم در مجموع ۲۳ گل داشت؛ میانگین بیش از سه گل در هر مسابقه. سه بازی با پیروزی میزبان، سه بازی با برد تیم مهمان و یک دیدار نیز با تساوی به پایان رسید. در واقع فقط بازی سنایچ ساوه و شهرداری ساوه بود که برنده نداشت و دو تیم به تساوی ۲ بر ۲ رسیدند.
نتایج کامل هفته به این شرح بود:
با این نتایج گهرزمین خودش را از شلوغی بالای جدول جدا کرده و با ۱۹ امتیاز صدرنشین است. پالایش نفت بندرعباس با ۱۶ امتیاز تیم دوم و پالایش نفت شازند با ۱۳ امتیاز تیم سوم جدول رده بندی هستند. البته یک لغزش میتواند فاصلهها را دوباره کم کند.
شکست مس سونگون مهمترین اتفاق هفته بود، اما به معنای پایان کار شاگردان فخیم نیست. هنوز هفته هفتم است اما آنچه این شکست را مهم میکند، نه فقط شکست چهارم مس، بلکه تکرار نوسان تیمی است که برای قهرمانی وارد مسابقات شده و حالا باید خیلی زود نشان دهد شکست در قم نشانه یک مشکل عمیقتر نیست.