حریق مرگبار وانت؛ راننده در خودرو محبوس شد+عکس
به گزارش تابناک؛ جلال ملکی در این باره اظهار کرد: ساعت ۲۳:۱۲ شب گذشته، وقوع حادثه حریق یک دستگاه خودرو در بزرگراه شهید بابایی، مسیر شرق به سامانه ۱۲۵ سازمان آتشنشانی اعلام شد و در پی آن دو ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: آتشنشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند یک دستگاه پیکان وانت که حامل بار ذرت بود، هنگام حرکت به دلایل نامشخص با جدول کنار خیابان برخورد کرده و پس از واژگونی دچار آتشسوزی شده است. راننده نیز داخل خودرو محبوس شده بود.
ملکی افزود: آتشنشانان بلافاصله عملیات را آغاز کرده و موفق شدند حریق را در مدت کوتاهی مهار و خاموش کنند. پس از آن راننده از داخل خودرو خارج و به عوامل اورژانس تحویل داده شد که متأسفانه بررسیها نشان داد این فرد جان خود را از دست داده است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران با اشاره به وجود دو دستگاه موتور برق در قسمت بار وانت گفت: این موتور برقها معمولاً برای تأمین روشنایی و روشن کردن لامپها در زمان توقف خودرو و عرضه محصولات استفاده میشوند. وجود بنزین در این موتورها میتواند در تشدید حریق و حتی شروع آتشسوزی مؤثر باشد که علت دقیق وقوع و نحوه آغاز حریق توسط کارشناسان بررسی خواهد شد.
وی گفت: آتشنشانان پس از ایمنسازی محل و پایان عملیات، ساعت ۲۳:۲۸ به ایستگاههای خود بازگشتند.
منبع: ایسنا