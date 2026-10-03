کشف کلت جنگی از دکه مطبوعاتی در مولوی

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از کشف یک قبضه کلت جنگی، دو خشاب و ۱۶ تیر جنگی در جریان بازرسی از یک دکه مطبوعاتی در خیابان مولوی خبر داد و اعلام کرد متصدی این واحد صنفی به دلیل نگهداری غیرمجاز سلاح تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است.

به گزارش تابناک؛ پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ در راستای اجرای طرح «زیست شبانه صنوف» و با هدف ارتقای امنیت پایدار و پایش مستمر فعالیت واحد‌های صنفی در ساعات شب، بازدید‌های سرزده و هدفمند از واحد‌های صنفی را در محور‌های اولویت‌دار پایتخت تشدید کرده است.

کشف کلت جنگی از دکه مطبوعاتی

در همین راستا و در جریان نظارت‌های انجام‌شده در ۹ مهرماه ۱۴۰۵، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ ضمن بازرسی از یک واحد صنفی دکه مطبوعاتی در خیابان مولوی، موفق به کشف یک قبضه کلت جنگی به همراه ۲ خشاب و ۱۶ تیر جنگی شدند.

بر اساس بررسی‌های اولیه پلیس، متصدی این واحد صنفی با سوءاستفاده از پوشش قانونی کسب‌وکار، اقدام به نگهداری غیرمجاز سلاح کرده بود که موضوع در دستور کار پلیس و مراجع قضایی قرار گرفت.

هشدار پلیس به متصدیان واحد‌های صنفی

پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ در پایان به تمامی متصدیان واحد‌های صنفی هشدار داد که استفاده از اماکن تجاری برای ارتکاب جرم، نگهداری اقلام ممنوعه و ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی با واکنش قاطع و بدون اغماض پلیس مواجه خواهد شد و در صورت احراز تخلف، علاوه بر پلمب واحد صنفی، برخورد قضایی با متخلفان در دستور کار قرار می‌گیرد.

منبع: مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ